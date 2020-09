Après presque neuf mois, les joueurs de tennis reviennent jouer un Grand Chelem: le US Open 2020, l’événement qui clôt habituellement la saison des Majors n’est, en cette année exceptionnelle, que le deuxième Grand Chelem de la saison, après l’annulation de Wimbledon et le passage à fin septembre de Roland Garros, en raison de la pandémie mondiale.

Eh bien, malgré de nombreuses absences notables comme celles de Roger Federer, Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga, Nick Kyrgios, Kei Nishikori, Ashleigh Barty et Simona Halep, l’US Open tant attendu dans le Bulle de santé Flushing Meadows a enfin commencé.

Dans les victoires en simple messieurs de Denis Shapovalov, Alexander Zverev, David Goffin et le n ° 1 Novak Djokovic. Au deuxième tour du simple féminin Marketa Vondousova, Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Dayana Yastremska et Naomi Osaka.

Sortez la jeune star de la maison, Cori Gauff. Aujourd’hui sur le court Serena Williams, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem.

US Open jour 1: entre Bubbles et Bull *** ts!

Kristina Mladenovic est entrée en contact avec Benoit Paire, le premier joueur positif au coronavirus à bulle de l’US Open.

Maintenant, elle doit se conformer à des mesures encore plus strictes: «Je ne peux jouer qu’à mon jeu, je ne peux littéralement rien faire d’autre. Je ne peux pas aller au gymnase ou faire aucune des autres activités publiques dans la bulle. Je suis complètement seul avec mon frère et mon entraîneur, c’est pratiquement une nouvelle bulle dans la bulle!

Mentalement, c’est dur. » Noah Rubin a également pris parti contre l’organisation de l’US Open et surtout contre la bulle: « Ce truc de bulle est un taureau ***! Seul le personnel qui travaille dans les vestiaires loge dans les hôtels avec nous.

Ensuite, il y a beaucoup de gens qui rentrent chez eux le soir et qui pourraient ensuite contracter le virus et l’amener dans la bulle. Comme ceux qui conduisent les bus qui nous emmènent au club. Alors, quel est l’intérêt de dormir dans des hôtels aussi? C’est incroyable. »

Pendant ce temps, le nouveau PTPA de Novak Djokovic et Vasek Pospisil voit le jour. Diverses polémiques ont surgi autour de cette association, il y a des joueurs de tennis qui l’ont rejoint et d’autres qui préfèrent rester en dehors. Ces derniers jours, Roger Federer et Rafael Nadal ont également commenté cette histoire, rappelant que ce 2020 est une année spéciale et qu’il faut absolument rester calme et surtout unis.

Beaucoup de nouveautés étant donné que ce n’est que le premier jour de l’American Slam: considérant qu’il n’y a pas la moitié des meilleurs joueurs ou du public, la journée 1 de l’US Open a déjà été pleine de surprises et de polémiques.