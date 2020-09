Il y a quelques jours, Novak Djokovic a démissionné de ses fonctions de président du Conseil des joueurs pour rejoindre la nouvelle Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA). L’objectif de cette organisation est de garantir aux joueurs plus de pouvoir de décision et a déjà trouvé le soutien de nombreux joueurs de premier plan tels que Matteo Berrettini, John Isner et Diego Schwartzman.

Cependant, l’initiative susmentionnée a été contrastée par les deux symboles de l’ère moderne, à savoir Roger Federer et Rafael Nadal. Un peu surprenant, Noah Rubin est l’un des joueurs de tennis qui a soutenu la jeune association.

L’américain, célèbre pour avoir créé le portail Derrière la raquette, avait souvent critiqué Djokovic par le passé, surtout après avoir vu les images de l’Adria Tour. Rubin avait accusé le numéro 1 mondial de ne vouloir se faire connaître sans se soucier de la délicate question de santé.

Rubin sur Novak Djokovic

« Il y a plus de 100 gars assis, ne sachant pas vraiment ce qui se passe », a déclaré Noah Rubin. «Et puis, j’étais comme si je devais savoir ce qui se passait. Alors nous commençons à écouter Vasek, puis Novak commence à prendre les devants un peu et à mi-chemin, tout le monde reçoit un SMS sur Whatsapp de l’ATP.

Il contenait six puces qui disaient essentiellement «Attention! Je veux dire, les statuts n’ont même pas été écrits, si une réunion peut les effrayer autant, peut-être que cela pourrait être assez attrayant pour moi. Parce que c’est ce que j’ai toujours voulu.

Est-ce que je pense que Novak Djokovic peut vraiment m’emmener dans la patrie? Je ne sais pas, donc (je suis) sceptique sur tout cela. Mais si quelqu’un peut effrayer l’ATP en envoyant des communications de masse, cela peut peut-être lui faire peur en changeant sa façon de faire les choses », a ajouté Rubin.

«Je ne sais pas si les avocats diront qu’ils veulent former une association de femmes distincte, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cela. Je sais que le nombre est fort et que nous devons travailler ensemble pour être unifiés », a déclaré Rubin.

« Est-ce que je fais entièrement confiance à Novak? Non. Vasek a travaillé dur, pense qu’il veut bien dire. Je n’aime pas comment les choses se sont déroulées sur l’ATP pendant mon court séjour ici, je pense que cela doit être changé », a conclu Rubin. Il est clair que la formation du PTPA à elle seule met en perspective les derniers mois pour l’ATP.

Le fonds de joueurs lent, une fusion ratée et une révolte dirigée par les joueurs montrent seulement que, malgré le fait que le PTPA dans son ensemble ne se concrétise pas au bon moment, la tournée a du travail à faire pour s’unir. joueurs sous un objectif commun.