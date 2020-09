L’acteur Brad Pitt (56 ans) serait très fier de son nouveau Champagne. Brad est propriétaire du château et du vignoble de Miraval aux côtés de son ex-femme Angelina Jolie depuis 2012. Il a récemment déclaré que la dernière version du château français – un champagne rosé nommé Fleur de Miraval – était une boisson «spectaculaire» dont il ne pouvait pas être plus fier. .

Fleur de Miraval a été annoncée pour la première fois en janvier et fera ses débuts aux États-Unis le 15 octobre, avec un prix de 390 $ la bouteille. Parlant du nouveau produit, Brad a déclaré au magazine People: «Pour moi, le champagne évoque des sentiments de fête, de qualité, de prestige et de luxe.

Mais le champagne rosé est encore relativement méconnu. Fort de notre succès avec Miraval en Provence, je voulais que nous essayions de créer la marque phare du champagne rosé, en concentrant tous nos efforts sur cette seule couleur ».

Enveloppé de mystère

Le Champagne a apparemment été créé selon la méthode unique de la «saignée», qui a été enveloppée de secret et a mis cinq ans à se perfectionner à Miraval. Brad a ajouté à propos de la méthode: « Le résultat est spectaculaire et j’en suis très fier ».

La première édition de Fleur de Miraval sera limitée à seulement 20 000 bouteilles, vous feriez donc mieux de précommander la vôtre! Brad a également déclaré qu’il ne considérait pas la marque comme un autre «vin de célébrité», car il insiste sur le fait que lui et ceux de Miraval sont «à long terme».

Il explique: « Miraval n’est pas pour moi un vin de célébrité. C’est avant tout un domaine magnifique et exceptionnel dont je suis tombé amoureux et dans lequel je continue d’investir pour en faire l’un des plus beaux domaines de Provence.

Pour le vin, je me suis associé à la famille Perrin. Ils sont vignerons depuis cinq générations. Ensemble, nous y sommes pour le long terme. Ce n’est pas seulement une tendance passagère ». La star de «Il était une fois à Hollywood» et Angelina, 45 ans, ont trouvé la propriété en 2008 et ont finalisé l’achat du vignoble en 2012.

Bien que leur séparation en 2016 ait alimenté la spéculation selon laquelle ils vendraient le domaine français de 1200 acres, des sources ont insisté sur le fait qu’ils restent attachés à la propriété, la considérant comme «un investissement pour leurs enfants».