Une victoire dominante 6-2 6-1 sur la tête de série n ° 2 Dominic Thiem a même laissé le n ° 32 mondial Filip Krajinovic surpris. Krajinovic, ancien n ° 26 mondial, a probablement joué le meilleur match de sa carrière lorsqu’il a rencontré Thiem au deuxième tour du Masters de Cincinnati.

« Je suis honnêtement un peu surpris de la façon dont le match s’est déroulé. Ma première victoire dans le Top 10, je suis très heureux à cause de ça, et aussi parce que j’ai bien joué, comme je le voulais – j’ai préparé de bonnes tactiques et je me sens bien être au troisième tour », a déclaré Krajinovic en exclusivité à Sport Klub.

Dans ses matchs de service pendant tout le match, Krajinovic n’a perdu que deux points. « Je n’ai pas vu cette statistique, mais je suis très heureux parce que nous avons consacré beaucoup de temps au service. Cela ne fonctionne toujours pas comme nous le voulons, c’est un processus, dans certains moments c’est très bien, parfois je échouer, mais je continue de travailler.

Maintenant, dans ce match, le service était une grande arme – quand c’est le cas, je joue beaucoup plus détendu et je suis beaucoup plus agressif. Cela signifiait beaucoup pour moi, vous pouviez voir comment j’allais au front « , a ajouté Krajinovic. Mais l’objectif principal de Krajinovic est d’améliorer son deuxième service.

« Surtout mon deuxième service, nous travaillons là-dessus. Pour le plus haut niveau et un meilleur rang, je dois avoir un deuxième service plus rapide. Des progrès sont visibles. De plus, le pourcentage du premier service doit être plus élevé pour moi. »

Krajinovic savait que Thiem essaierait de faire quelque chose de différent

Après avoir facilement perdu le premier set, Thiem a tenté de surprendre Krajinovic en venant constamment au filet mais le Serbe était prêt. «Il changeait de tactique parce que j’étais super dès le départ, je me sentais dominant.

Je savais qu’il changerait quelque chose, je ne m’attendais pas à un service et une volée constants, c’était son premier match depuis longtemps et il a besoin de temps « , a déclaré Krajinovic. Krajinovic jouera ensuite contre le Hongrois Martin Fucsovics, qui a battu le champion Nitto ATP Finals 2017. Grigor Dimitrov.

« C’est un joueur exceptionnel, je le connais depuis très longtemps, nous avons toujours joué ensemble chez les juniors, et nous sommes de bons amis en dehors du terrain. J’essaierai d’être à nouveau agressif, c’est le style avec lequel j’ai perspectives contre les meilleurs joueurs.

Les chances sont 50-50, nous voyons tous les deux une opportunité, nous sommes prêts, les enjeux sont les quarts de finale », a déclaré Krajinovic à propos de son prochain match.