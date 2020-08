Novak Djokovic a montré de bonnes conditions à la veille de l’US Open, qui débutera lundi prochain à New York. Le numéro 1 mondial partira à la recherche du 18e Grand Chelem de sa carrière, ce qui lui permettrait de se rapprocher encore plus du record de Rafael Nadal et Roger Federer.

Le phénomène serbe entend dépasser les Suisses également dans le classement de tous les temps des semaines en tête du classement mondial, un objectif à portée déjà cette année s’il n’y avait pas eu la suspension pour la pandémie.

Lors d’une conférence de presse à Cincinnati, Nole a exprimé ses sentiments après avoir joué quelques matchs sans le public dans les gradins. L’impression est que cette situation sera vouée à se répéter jusqu’à la fin de l’année, à quelques petites exceptions près liées à l’évolution de l’urgence Coronavirus.

Le 17 fois champion du Grand Chelem n’est pas du tout heureux de jouer l’US Open sans fans, ce qui a contribué à faire du New York Grand Slam l’un des événements les plus excitants de la saison.

Djokovic à l’US Open

« Écoutez, tout est possible », a déclaré Novak Djokovic, interrogé sur ses chances d’une saison invaincue.

« Je ne veux pas compter cela, surtout parce que nous ne savons pas à quoi ressemblera la saison d’après-tournée américaine, si nous allons jouer, s’il va y avoir un autre lock-out en Europe. C’est pas mon objectif, en fait, d’être invaincu, mais je ne me plaindrais pas si je le fais.

J’ai vu un petit aperçu de la zone centrale du centre de tennis de Flushing Meadows, et c’est une ville fantôme « , a déclaré le Serbe. » Il n’y a pas beaucoup de monde autour. Nous n’avons pas l’habitude de voir les choses de cette façon. »L’US Open, selon divers joueurs et Djokovic lui-même, est le tournoi le plus bruyant et le plus énergique de la tournée ATP.

«L’US Open est sans doute le tournoi qui a la meilleure énergie. Les gens s’impliquent tellement. Cela va être manqué. Il est déjà manqué. Nous ne pouvons pas rester assis ici et prétendre que nous allons bien même sans foule.

Nous devons l’accepter, mais j’espère personnellement que ce sera une chose temporaire « , a affirmé Novak Djokovic. La tête de série Djokovic entame son US Open contre Damir Dzumhur et pourrait affronter le favori local et n ° 16 John Isner au quatrième tour.

Isner mène 2-10 dans leur série ATP Head2Head, mais ces deux victoires sont survenues sur les courts en dur nord-américains. La septième tête de série, David Goffin, se trouve de l’autre côté du quart de Djokovic et fait face à un dangereux test d’ouverture face à Reilly Opelka, qui a atteint son premier quart de finale de l’ATP Masters 1000 cette semaine.