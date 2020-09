Les Australiens John Millman et Alex de Minaur ont tous deux remporté leurs matchs du premier tour à l’US Open mardi, et bien qu’ils aient été satisfaits de leurs efforts, tous deux ont déclaré qu’ils devaient mieux jouer pour vaincre leurs prochains adversaires.

Millman a marqué un 6-1 6-4 6-4 sur le numéro 30 mondial de la Géorgie Nikoloz Basilashvili lors de son match de premier tour mardi. Selon The West.com, Millman, quart de finaliste en 2018, a déclaré: «Je n’ai pas éteint les lumières mais j’ai réussi et j’ai été satisfait de mes efforts.

C’était donc agréable de jouer dehors ce soir et de commencer ma campagne de manière positive. »Son adversaire de deuxième tour est la jeune américaine Frances Tiafoe, qui, selon Millman, sera une adversaire dangereuse sur son propre terrain.

« Normalement, lorsque vous éliminez une tête de série, vous pensez probablement que vous avez un match de deuxième tour inoubliable, mais Frances est difficile, surtout en Amérique. Certains de ces joueurs américains, en particulier certains de ces jeunes, vont à un autre niveau ici en Amérique – même quand il n’y a pas de foule.

Ils sont plus dangereux et Frances est l’une des meilleures athlètes du monde. Il a un jeu vraiment puissant, peut facilement passer par des jeux de service et il a tout.

Alex de Minaur dit que la victoire au deuxième tour contre Richard Gasquet sera difficile

Pendant ce temps, De Minaur a remporté une victoire sur le Slovaque Andrej Martin 6-4 6-3 7-5 et était heureux de remporter son premier match depuis janvier.

Selon le Canberra Times, de Minaur déclare: « Heureux d’avoir remporté la victoire. Ça fait longtemps. Je n’allais jamais être parfait. Beaucoup d’émotions, donc je suis heureux que ce soit fini et fini. peut obtenir un bon élan et j’espère pouvoir gagner le prochain et jouer un meilleur tennis. «

de Minaur a une bataille difficile à faire pour lui-même … il joue le n ° 21 tête de série Richard Gasquet, de France, qui a battu le Croate de 41 ans Ivo Karlovic 7-6 (7-0) 7-6 (7-4 ) 6-3 à son premier tour, de Minaur dit qu’il devra relever son jeu pour son prochain match contre le talentueux Français.

« C’est un adversaire très talentueux et expérimenté et il sait comment gagner des matchs, donc ça va être très difficile. » Je dois m’assurer que je suis prêt et je suis très intense et concentré tout le match. . «

John Millman et Alex de Minaur ont également été rejoints par les compatriotes Jordan Thompson et Chris O’Connell au deuxième tour.