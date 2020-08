L’ancienne n ° 1 mondiale Garbine Muguruza, d’Espagne, a confirmé qu’elle jouerait à l’US Open Grand Slam à New York via son compte de médias sociaux. L’Espagnol a atteint la finale de l’Open d’Australie en janvier de cette année et est actuellement classé n ° 1.

16 dans le monde. L’année dernière, elle a perdu au premier tour à Flushing Meadows et sa meilleure performance au tournoi a été une apparition au quatrième tour en 2017.

Garbine Muguruza confirme qu’elle jouera l’US Open

La double championne du Grand Chelem a publié une mise à jour sur son compte Twitter, affirmant qu’elle s’envolerait pour New York.

Muguruza s’était retirée de l’Open de l’Ouest et du Sud de cette semaine au Billie Jean King National Tennis Center en raison d’une gêne à la cheville la semaine dernière, mais avait déclaré qu’elle espérait pouvoir récupérer à temps pour l’US Open.

✈️ #USOpen 💪🎾 – Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 25 août 2020

Hola a todos, no podré jugar en @CincyTennis pero espero estar lista para el #USOpen 💪 gracias por el apoyo 😘 Salut à tous ñ, je ne serai pas prêt pour Cincy mais j’espère être à @usopen 💪 merci pour votre soutien 😘 👇🎙 pic.twitter.com/S295IQ99NJ – Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 17 août 2020

Muguruza a remporté 7 titres en simple WTA au cours de sa carrière, dont deux du Grand Chelem – l’Open de France 2016 et les Championnats de Wimbledon 2017.

Elle a également atteint la finale à Wimbledon en 2015. En double, elle a remporté 5 titres WTA et a terminé deuxième des finales WTA 2015 avec sa compatriote Carla Suárez Navarro. Suarez Navarro s’était officiellement retiré de l’US Open plus tôt dans la semaine pour des raisons de santé.

La confirmation de Muguruza ajoute une certaine excitation au tirage au sort des femmes qui a vu plusieurs grands noms se retirer pour diverses raisons, y compris des blessures et des problèmes de voyage au milieu de la pandémie. N ° 1 mondiale Ashleigh Barty, N ° mondial

2 Simona Halep, la championne en titre Bianca Andreescu, l’Ukraine Elina Svitolina, la Néerlandaise Kiki Bertens et la Suisse Belinda Bencic font partie des 10 meilleures joueuses qui se sont retirées de l’épreuve féminine. L’ancienne championne de l’US Open, Svetlana Kuznetsova, a également décidé de ne pas jouer à New York cette année, tout comme les anciens joueurs du Top 10 Andrea Petkovic et l’ancienne championne de Roland-Garros Jelena Ostapenko.

Garbine Muguruza a travaillé avec l’ancienne championne de Wimbledon, Conchita Martinez, d’Espagne, et espère atteindre son premier quart de finale au Grand Chelem américain. L’US Open débute à New York le 31 août et est le premier Grand Chelem depuis l’Open d’Australie en janvier.