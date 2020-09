La logistique qui nécessite une bulle sanitaire complètement isolée comme celle préparée par le US Open 2020 Il est d’une difficulté maximale et de nombreux joueurs de tennis apprécient les efforts consentis pour y parvenir. Aussi ennuyeux que cela puisse être de jouer sans public, d’avoir à peine les distractions et de ne pas pouvoir quitter le club, Kyle Edmund et Shelby Rogers Ils se sont montrés satisfaits de la préparation du tournoi. Le Britannique en a profité pour se montrer préoccupé par le fait que Roland Garros a un public. « Il ne peut y avoir de sécurité totale ou de bulle s’il y a un fan, mais j’espère qu’ils feront quelque chose pour nous permettre d’éviter les foules. Je pense que nous devons être responsables parce que la dernière chose que nous voulons tous, c’est qu’il y ait un positif », a-t-il déclaré.

Shelby Rogers sur la vie de la bulle et les organisateurs de l’US Open. pic.twitter.com/eO96MqPcMk – Ravi Ubha (@raviubha) 3 septembre 2020