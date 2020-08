Novak Djokovic sera le grand favori pour remporter l’US Open 2020. Le numéro 1 mondial est le seul joueur du tableau principal du New York Slam à avoir remporté un Grand Chelem au cours des quatre dernières années, grâce aux absences de ses grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal.

Il ne fait aucun doute que nous verrons un Major en particulier, non seulement en raison de l’absence du public et des protocoles stricts, mais aussi en raison de l’arrêt très long auquel les joueurs ont été contraints en raison de la pandémie. Le phénomène serbe, qui a dû répondre à de nombreuses critiques ces deux derniers mois, sait qu’il a de grandes chances de remporter son 18e Grand Chelem et de se rapprocher encore plus des records de Nadal et Federer.

Selon le psychologue du sport Jeff Greenwald, l’attitude de Nole et sa foi en la méditation lui donneront la concentration nécessaire pour triompher à Flushing Meadows.

Greenwald sur Novak Djokovic

« L’itinéraire de Novak Djokovic – méditation et pleine conscience – les aidera », a déclaré Jeff Greenwald.

« Il pourrait y avoir une certaine forme de gratitude là-bas qui pourrait compenser l’atrophie. Un match de tennis pourrait être un peu moins de vie et de mort quand on regarde avoir porté des masques. » Greenwald pense également que l’absence de match play ne peut être compensée par des matchs d’entraînement ou des expositions.

« L’exposition n’a pas été là. Il est difficile de reproduire cela, même dans les séries d’entraînement. Ce muscle est un peu atrophié », a ajouté le psychologue du sport. L’USTA, la WTA et l’ATP ont travaillé ensemble sur le prix en argent.

L’année dernière, les prix en argent ont atteint un niveau record de 57,2 millions de dollars. Et dans une réalisation remarquable, le prix en argent de cette année représentera 95% du prix en argent 2019. Un total de 53,4 millions de dollars sera remis aux joueurs. Lors d’une récente conférence de presse, le chef de l’USTA, Mike Dowse, a parlé du prix en argent.

Il a indiqué que le bénéfice d’exploitation de l’US Open baissera de 80%. Pourtant, l’US Open conservera presque le prix original de 2019. «Enfin, à la question de savoir si cela a un sens financier, malgré le fait que notre résultat opérationnel net sera en baisse de près de 80%, c’est toujours oui.

Heureusement, grâce à notre capacité à puiser dans nos réserves financières, nos marges de crédit et notre récente réorganisation, nous pouvons toujours fournir une rémunération totale des joueurs de près de 95% par rapport à il y a un an et nous pouvons continuer à financer nos sections de tennis communautaires à un niveau quelque peu comparable. niveau pour ’20 et ’21 ”. Dit Mike Dowse.