L’ancien n ° 3 mondial Grigor Dimitrov dit qu’il aime la nouvelle collection Nike Challenge Court, qui a été inspirée par l’ancien n ° 1 mondial Andre Agassi, qui est également un consultant en coaching pour lui. Le Bulgare portera la collection lors des tournois en dur à New York – le Western & Southern Open et l’US Open Grand Slam.

S’adressant au site Web de l’ATP Tour, Dimitrov a déclaré: « J’adore ça. J’en ai parlé à André et je meurs d’envie de porter certaines de ces choses.

Je suis si heureux de pouvoir le faire. C’est l’une des collections les plus emblématiques qui ait jamais existé. Aucun doute là dessus. Ils ont fait un excellent travail avec la collection cette année. Des trucs super incroyables… J’adore les couleurs et le denim et tout ce qui va avec ».

Dimitrov dit également avoir parlé avec Agassi de la collection et que la légende américaine était impatiente de le voir porter dans la collection. « [Andre and I] échangé un petit message ensemble. Nous étions au téléphone juste en train de parler de ça et il disait: «Garçon, le temps passe vite.

Voyons comment cela va vous ressembler. »Je pense que c’est spécial. Il l’apprécie beaucoup aussi. « Outre Dimitrov, la collection sera également réalisée par d’autres grands pros de l’ATP associés à Nike, notamment Karen Khachanov, Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime, lors des deux événements à New York.

Le Bulgare, qui est coaché ​​par Christian Groh, utilise Agassi comme consultant en coaching depuis 2018 et affirme que l’Américain a une place particulière dans sa vie. Lors d’une interview avec la chaîne CBS46, Dimitrov a déclaré: «Parfois, vous avez de si bons amis que vous ne pouvez même pas expliquer la relation, à quel point elle est bonne et il n’y a pas assez de mots pour l’exprimer.

C’est ce que je ressens avec lui. Il a une place très spéciale dans mon cœur et c’est une figure très importante. Je dirais non seulement mon équipe mais, dans ma vie, je l’ai toujours admiré quand j’étais enfant et de pouvoir faire l’expérience, non seulement d’être sur le terrain avec lui parce que notre plus grand développement et notre plus grande croissance se produisent ensemble. le tribunal ».

Grigor Dimitrov est actuellement classé n ° 19 mondial et a atteint le deuxième tour du Western & Southern Open à New York.