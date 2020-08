Tennis – L’ancienne n ° 1 mondiale Naomi Osaka, du Japon, figure sur la couverture du dernier numéro du Wall Street Journal et elle parle également de son amitié avec la légende du basket-ball Kobe Bryant dans une interview avec le magazine.

Osaka a publié une mise à jour sur son compte de réseau social dans lequel elle a partagé la couverture ainsi que certaines des photos du tournage du magazine. «Rien que de l’amour à @wsjmag pour m’avoir laissé figurer sur leur couverture de septembre. J’ai parlé de parler davantage et de l’US Open, entre autres, donc si vous avez envie de lire, vous devriez y jeter un coup d’œil ».

Naomi Osaka dit que Kobe Bryant lui a envoyé des messages encourageants après de lourdes pertes

Dans l’interview au Wall Street Journal, Osaka a également parlé de son amitié avec la légende du basket-ball Kobe Bryant, décédée dans un accident d’hélicoptère en janvier avec sa jeune fille.

« Il y aurait des pertes vraiment difficiles. » « Je ne savais même pas qu’il faisait attention, mais il m’envoyait des SMS et me disait d’en tirer des leçons. Pour moi, c’était vraiment utile. » Plus tôt cette semaine, Osaka a également publié un message sur les réseaux sociaux à l’occasion de l’anniversaire de Bryant.

«Joyeux anniversaire Mamba. À l’US Open en ce moment et je me suis entraîné sur Armstrong donc j’avais beaucoup de souvenirs de toi dans ma boîte. C’était amusant, j’aurais aimé pouvoir le refaire. Tu me manques.

Le joueur de 22 ans joue cette semaine au Western & Southern Open à New York et se qualifie pour les quarts de finale.

Elle a remporté des victoires contre Karolína Muchová et Dayana Yastremska cette semaine et rencontrera la tête de série n ° 12 Anett Kontaveit en quarts de finale mercredi. Elle concourra ensuite pour le titre du Grand Chelem de l’US Open au même endroit – un tournoi qu’elle a remporté en 2018 contre Serena Williams en finale.

Osaka et Williams sont deux des quatre meilleurs joueurs du WTA Tour qui sont entrés à l’US Open cette année – les autres étant la championne en titre de l’Open d’Australie Sofia Kenin et la Tchèque Karolina Pliskova. Osaka est un ancien No.

1 et double vainqueur du Grand Chelem. Elle est l’une des athlètes féminines les plus commercialisables au monde et a récemment été nommée l’athlète féminine la mieux rémunérée selon le magazine Forbes en 2020.Naomi Osaka a également fait entendre sa voix hors du terrain et faisait partie de plusieurs joueuses de tennis qui ont pris position contre le racisme lors du récent mouvement Black Lives Matter.