Il ne doit pas être facile de reprendre la course après si longtemps et d’essayer de suivre le rythme. On l’a vu dans le tournoi féminin hier soir, mais chez les hommes, Stefanos Tsitsipas Il a montré beaucoup de confiance dans son tennis et n’a pas laissé un joueur dangereux comme Kevin Anderson montrer ses forces. Le Sud-Africain était un jouet entre les mains du jeune joueur de tennis athénien, qui a accepté le troisième tour de la Cincinnati Masters 1000.

Lors d’une conférence de presse, Stefanos a commenté précisément l’absence du public dans les tribunes, ce qui pour lui n’est pas trop un problème et, sur le plan mental, c’est un certain inconvénient pour lui de jouer dans les installations où se déroulera l’US Open. «Pour moi, cela ne fait pas une grande différence qu’il n’y ait pas de public dans le stade qui regarde le match. Ce qui est rare, c’est de jouer à Cincinnati où se joue l’US Open. Vous pensez: «Est-ce que je joue à l’US Open?» Mais vous jouez vraiment à Cincinnati. C’est diférent ».

Concernant son match, Tsitsipas a souligné à quel point il tenait bon pour servir et à quel point il était particulièrement incisif avec le reste pour arrêter un gars comme Anderson, dont le point fort est le service. «Je pense que le fait d’être très agressif avec le service et avec mes tirs du bas m’a beaucoup aidé. Je suis ravi d’avoir pu maintenir ce tennis tout au long du match, avec la même intensité. Mon premier set était excellent ».

L’une des choses qu’ils lui ont demandées lors d’une conférence de presse concernait ce que le Grec a fait pendant la quarantaine et comment il a généré des revenus à un moment où il ne pouvait pas gagner d’argent en l’absence de tennis. Tsitsipas a déclaré qu’il cherchait de nouvelles façons de rester actif et d’en profiter. «J’ai travaillé avec des clients et des petites entreprises en parrainant certaines de mes photos lorsque j’avais du temps libre. Je ne mets pas ça avant mon tennis. Pendant la quarantaine, certaines entreprises m’ont demandé de promouvoir pour elles et je l’ai fait. J’adore faire des choses comme ça. Cela aide à développer ma créativité », a-t-il déclaré.