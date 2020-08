De nos jours, on ne s’attendrait pas à ce que le racisme fasse partie d’un sport, et encore moins d’un prétendu «sport masculin» comme le golf. Mais il semble que les terrains de golf du monde entier soient toujours envahis par ce mal inutile, comme même Tiger Woods peut vous le dire.

Chose choquante, jusqu’en 1961, la PGA d’Amérique avait une clause d’adhésion exclusivement caucasienne. Bien que la clause ne soit plus là, une écrasante majorité de joueurs sont blancs, avec seulement quatre joueurs afro-américains sur le PGA Tour – Joseph Bramlett, Cameron Champ, Tiger Woods, Harold Varner III.

Il semble que le golf n’ait pas encore abandonné son passé raciste. Le champion américain de Long Drive, Maurice Allan, a récemment contacté Golf Digest, demandant une plate-forme pour partager son expérience en tant qu’homme afro-américain dans le golf après l’indignation internationale à la suite du meurtre de George Floyd.

«Cela a été tout, de ne pas pouvoir participer à des événements, de ne pas être payé pour gagner. Vous frappez la balle, les gens disent que ce n’est pas dedans, ils l’ont expulsée des limites. Les gens changent les distances que j’ai frappées – J’ai tout vu.

«Dans ma partie du jeu, l’arène des longs trajets, nous sommes censés être flashy, être des artistes. Sauf que les longs conducteurs blancs sont félicités pour être colorés et flamboyants, alors que je m’appelle un showboat. Eh bien, « showboat » le met bien.

Hier encore, j’ai reçu un courrier haineux m’accusant de mêlée raciale, m’appelant «Django», que je suis aussi sans valeur que notre ancien président, «Obama Ben Laden». C’est juste de, euh, «fans», a déclaré Allan.

Souvent, il est le seul afro-américain dans une compétition et a vu ses concurrents et leurs familles lui faire pleuvoir des mots et des insultes racistes sans remords. Après que le père d’un rival a déclaré sur les réseaux sociaux qu’Allen avait été arrêté l’année dernière, il s’est défendu.

Ses sponsors étaient en colère contre lui pour avoir tenté de défendre son propre honneur. «Je n’ai jamais été une personne qui dit que c’est comme ça. J’ai toujours été une personne qui va se battre et dire que quelque chose ne va pas.

Cela peut m’arriver mais je peux vous assurer, je vais déposer un fichier tellement bruyant que cela n’arrivera plus jamais à personne d’autre », a déclaré un Maurice Allan déterminé. L’Angleterre Zane Scotland a également été victime de racisme.

«Parce que je suis métis, beaucoup de mes contemporains ne sauraient pas nécessairement que je suis à moitié noir. Alors ils faisaient des commentaires quand nous sortions pour dîner ou que nous nous asseyions dans le club-house. Des commentaires parfois horriblement racistes.

Mon point de vue a toujours été – je suis concentré sur les tournois. Je considère que c’est leur problème, leur monde est beaucoup plus petit, a-t-il déclaré à la BBC.

Tiger Woods également victime du racisme

Même la légende du golf, Tiger Woods, a été victime d’insultes raciales et de discrimination à plusieurs reprises au cours de son illustre carrière.

Bien qu’il ait été cohérent dans sa réticence à provoquer une controverse ou à frotter les plumes, les preuves sont claires. En 1997, Fuzzy Zoeller a fait le commentaire tristement célèbre sur Woods (21 ans à l’époque) alors qu’il roulait vers sa victoire monumentale au Masters.

« Il va plutôt bien, assez impressionnant. Ce petit garçon conduit bien et il met bien. Il fait tout ce qu’il faut pour gagner. Alors, vous savez ce que vous faites quand il arrive ici? Vous lui tapotez dans le dos et dites félicitations et profitez-en et dites-lui de ne pas servir de poulet frit l’année prochaine.

Je l’ai. Ou du chou vert ou quoi que ce soit qu’ils servent. « En 2008, lors d’une émission sur Golf Channel, Nick Faldo a dit que les jeunes golfeurs allaient devoir » se liguer « contre Tiger pour pouvoir le retirer de son perchoir comme le meilleur de la monde.

Tilghman a répondu en riant qu’ils allaient devoir «le lyncher dans une ruelle». À l’époque, le camp de Woods a répondu en disant que les remarques de Tilghman étaient inoffensives et que Tiger et Kelly étaient amis.

En 2011, Steve Williams a été interrogé sur une victoire qu’il a qualifiée de «plus grande victoire de sa carrière. Il a répondu en disant qu’il voulait vraiment battre l’ancien employeur, Woods. « Je voulais le pousser dans ce trou du cul noir. »

Bien que Woods et Williams se soient amendés, Woods a admis qu’il était déçu par le commentaire. L’un des commentaires les plus controversés a été fait par Sergio Garcia en 2013. On a demandé à Garcia s’il envisagerait ou non d’accueillir Tiger aux États-Unis de 2013.

Ouvert. Il a dit qu’il le ferait. « Nous allons le faire visiter tous les soirs. Nous allons servir du poulet frit » a répondu Woods via Twitter et, encore une fois, s’est dit déçu. «Le commentaire qui a été fait n’était pas idiot. C’était faux, blessant et clairement inapproprié.

Je suis convaincu qu’il y a un réel regret que cette remarque ait été faite. « Tiger Woods a géré tout cela avec grâce, mais la quantité de racisme qui semble toujours faire partie de la communauté golfique doit changer.