Le n ° 7 mondial Alexander Zverev dit qu’il faudra du temps pour lui et le reste des joueurs pour revenir dans le rythme du match car il s’attend à voir des « résultats étranges » dans les jours suivants. Lundi, Zverev, cinquième tête de série, a subi une défaite surprise contre l’ancien numéro un mondial.

1 Andy Murray en tant que Britannique a remporté 6-3 3-6 7-5 leur affrontement au deuxième tour des Masters de Cincinnati. Zverev est entré dans le match en tant que favori et avait tout entre ses mains, mais il a commis une double faute à trois reprises alors qu’il servait pour le match à 5-4 dans le troisième set.

Pendant ce temps, la tête de série n ° 2 Dominic Thiem a été battue assez durement par Filip Krajinovic alors que le Serbe a démoli l’Autrichien 6-2 6-1. « Ouais, je veux dire, c’est ce sur quoi je travaillais ces six derniers mois. Pendant le match, ça allait, mais dans les moments importants, je pense que ça a été contre », a déclaré Zverev, interrogé sur la perte de son premier match.

« Mais, vous savez, dans l’ensemble, ça allait. Je pense que ce n’était pas le meilleur match que j’ai jamais joué mais, après six mois de congé, ce n’est pas facile de revenir. » Et je l’ai dit. Je veux dire, je viens de regarder Dominic Thiem perdre contre Krajinovic 6-2 6-1.

C’est le premier match de retour, et je pense qu’il va y avoir des résultats étranges. »

Interrogé sur la perte de son premier match en arrière, Zverev termine sa réponse en se rappelant que Thiem a également perdu. 💀 pic.twitter.com/pLtOLXbguU – José Morgado (@josemorgado) 25 août 2020

Mais Zverev rend hommage à Murray pour sa performance

« C’est plutôt bien », a déclaré Zverev à propos du niveau de Murray, par Tennishead.

«J’ai été très surpris de voir à quel point il bouge. Il bouge très bien, tout à fait normalement. «C’était un match difficile. Je pense qu’après six mois de congé, ce n’est pas facile. Et il a joué un trois sets [in the first round], ce qui, je pense, l’a aidé un peu.

« Merci. Il s’est battu jusqu’au bout et il mérite de gagner. » Murray, triple champion du Grand Chelem, a admis qu’il n’avait pas non plus très bien joué vers la fin du match. « Je ne pense pas non plus à nous avons particulièrement bien joué lorsque nous étions proches de la ligne d’arrivée, mais (c’était) peut-être prévisible puisque nous n’avons joué aucun match pendant une si longue période « , a déclaré Murray, selon le London Evening Standard.

« Il n’a pas si bien servi à la fin, ce qui m’a évidemment aidé, mais je me suis battu dur et c’est un bon effort de gagner ça après un certain temps. »