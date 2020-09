Tennis – Le Canada Vasek Pospisil, l’une des figures centrales dans la création de la nouvelle Association des joueurs de tennis professionnels, a déclaré qu’il y avait un dialogue actif avec les joueuses également concernant l’association.

Lorsque la nouvelle de la nouvelle association de joueurs est arrivée, plusieurs fans et experts de tennis se sont demandé pourquoi les joueuses n’étaient pas impliquées dans la proposition. Milos Raonic, qui a adhéré à l’association, avait déclaré qu’il pensait que les femmes devraient être incluses dans les discussions alors que l’ancien numéro un mondial.

1 Andy Murray a déclaré qu’il ne s’inscrirait pas à l’association à ce stade pour deux raisons – l’une étant que la direction actuelle de l’ATP avait besoin de plus de temps pour mettre en œuvre leur vision et deux, il aurait aimé que les joueuses soient également incluses dans les discussions.

Vasek Pospisil dit qu’il y a un dialogue actif avec les joueuses du PTPA

Pospisil, qui a démissionné de son poste au Conseil des joueurs de l’ATP, a publié dimanche sur Twitter une mise à jour dans laquelle il déclare: «Concernant l’implication des femmes dans le PTPA, il y a un dialogue actif avec les femmes.

Nous reconnaissons l’importance du tennis féminin et son implication. Cela devrait être mis en évidence par le mouvement distinct qui a débuté l’année dernière et où nous avons reçu le soutien de plus de 70 des 100 premiers classés du côté des hommes ET des femmes.

Également dirigé par Novak et moi-même avec Norton Rose Fulbright. Le PTPA en est à ses débuts… il ne fera que croître à partir d’ici. »

Le PTPA en est à ses débuts. il ne grandira qu’à partir d’ici. – Vasek Pospisil (@VasekPospisil) 30 août 2020

Plus de 60 joueurs se sont inscrits à la nouvelle association, dirigée par Novak Djokovic et Pospisil, samedi à New York qui a conduit à la création de l’Association des joueurs de tennis professionnels.

Les instances dirigeantes du tennis – l’ATP Tour, le WTA Tour, l’ITF et les quatre instances du Grand Chelem – ont soutenu l’ATP Tour comme le meilleur organisme pour représenter les intérêts des joueurs. Les autres membres du Conseil des joueurs de l’ATP, après la démission de Djokovic, Pospisil et John Isner, ont également interrogé le nouveau syndicat des joueurs.

Ceux-ci comprenaient entre autres Roger Federer, Rafael Nadal et Kevin Anderson. Les femmes ont également leur propre Conseil des joueurs qui représente les joueuses du WTA Tour. Conformément à la proposition, un conseil d’administration de neuf administrateurs dirigera l’association. Ils nommeraient deux coprésidents pour deux ans. Le premier duo de leadership serait Djokovic et Pospisil.