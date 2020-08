Andrey Rublev l’un des joueurs de tennis les plus en forme de 2020, il a déjà remporté deux titres et joué un bon Open d’Australie. Le jeune Russe fait certainement partie des espoirs les plus intéressants du circuit masculin. Mais la pandémie COVID-19 a suspendu le jeu en mars, mettant un terme à l’élan du joueur de 22 ans.

On s’attendrait à ce que Rublev soit déçu, mais ce n’est pas le cas. «Je fais partie de ceux qui ne peuvent pas se plaindre du tout parce que je menais une vie normale. Cela n’a pas été facile pour des millions de personnes parce qu’elles perdaient leur emploi », a déclaré Rublev avant l’Open de l’Ouest et du Sud.

«Peut-être qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour vivre [normal] la vie. Je ne suis certainement pas celui qui puisse se plaindre ». Rublev se considère chanceux. Pendant la quarantaine, lorsqu’il était autorisé, il était toujours capable de rester occupé en jouant au tennis et en travaillant sur son jeu.

Dans une récente interview, Andrey Rublev a parlé de sa victoire sur Roger Federer à l’Open de Cincinnati 2019. Le Russe estime que Federer doit faire face chaque semaine à une immense pression en raison de sa stature légendaire.

Rublev sur Roger Federer

«Bien sûr, c’était un match incroyable et un match vraiment émouvant, un match spécial. Je veux dire comme je l’ai déjà dit plusieurs fois ce match, je ne sais pas. J’ai été plus impressionné même avec Roger Federer », a déclaré Andrey Rublev.

«Parce qu’imaginez à quel point il est difficile pour lui de prouver chaque semaine qu’il est le meilleur parce que je pense que nous avons joué le 3e ou le 4e tour. Même 4e round et combien d’attention c’était parce qu’il a perdu. Même si je perds le 4e tour, je n’ai pas cette attention sous presse.

Personne ne s’en soucie vraiment », a-t-il poursuivi. «Et lui, il a besoin de jouer la finale minimum chaque semaine pour ne pas avoir cette attention que -‘ Oh Roger a perdu ’. Et chaque semaine pour le prouver. Alors imaginez la pression qu’il exerce et chaque semaine, il prouve qu’il est le meilleur de l’histoire », a déclaré Rublev.

Le Russe estime que cette qualité de pouvoir vaincre de manière aussi sereine est ce qui fait de Roger Federer une «légende». « C’est incroyable et pendant le match, je ne sais pas que je ressentais à quel point je respecte Roger », a déclaré Rublev.

« Quelle légende il est. Même quand il a perdu, vous ressentez quelque chose d’irréel qu’il va là-bas en acceptant complètement aujourd’hui n’était pas mon jour. C’est pourquoi il est une légende. Je jouais avec la peur. Vous ne pouvez pas imaginer quand j’étais un set rompre, vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il y avait dans ma tête », a déclaré Rublev. « Je réfléchissais et je tremblais. Je n’étais même pas capable de boire de l’eau. »