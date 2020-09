Une connexion très forte s’est produite l’année dernière à Wimbledon au moment où Serena Williams et Andy Murray ont uni leurs forces pour concourir ensemble dans le tirage au sort du double mixte. Depuis lors, leur amitié s’est renforcée au fil des mois et les deux se sont toujours délirés l’un de l’autre quand ils en ont eu l’occasion. A cette occasion, c’est Saginaw qui a apprécié la victoire héroïque du Britannique au premier tour de la US Open 2020, en plus d’analyser son triomphe quelques heures plus tard pour obtenir également ce billet pour le deuxième tour de table. Telles étaient les paroles du champion 23 du Grand Chelem.

– Améliorer avec 38 ans

«Je suis toujours ouvert aux suggestions, en ce sens je ne suis pas trop têtu. Peut-être vaut-il mieux poser cette question à Patrick, tout comme j’ai eu des moments où je pensais qu’il valait mieux ne pas faire quelque chose, ou ne voulait pas faire selon quelles choses. Oui, je sais que j’ai vécu ces moments aussi, mais en général j’essaie toujours d’être réceptif et d’écouter les conseils pour m’améliorer ».

– Nouvelle organisation promue par Djokovic

«Je serais intéressé de savoir de quoi il s’agit, de quoi il s’agit, cette nouvelle organisation, j’ai l’impression que je ne peux pas donner d’avis pour le moment si je ne comprends pas profondément le problème. Évidemment, je serai toujours dans la même équipe que Djokovic, je suis sur le circuit WTA depuis 30 ans et je sais tout ce qui se passe ici, même si je dois encore attendre pour répondre à cette question.

– Un tournoi étrange mais nécessaire

«La chose la plus importante à propos de cet US Open 2020 est l’esprit qu’il a. Le sport a disparu depuis un certain temps, surtout le tennis, nous avons raté deux tournois du Grand Chelem. L’US Open est le premier événement de tennis majeur que nous ayons eu depuis l’Open d’Australie. Le moral de tout le monde était très bas avec tout ce qui se passait, nous ne savions pas comment nous distraire. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai tellement soutenu l’US Open, j’ai senti que c’était le bon moment pour revenir et pour les athlètes de faire ce que nous faisons de mieux à nouveau »

– Support complet pour Andy Murray

«Normalement, lorsque vous attendez un match et que quelqu’un gagne deux sets à zéro, son truc est de soutenir la personne devant pour que vous puissiez entrer sur le terrain le plus tôt possible. Mais cette fois, je soutenais Andy tout le temps, je voulais vraiment qu’il gagne. Je suis très content pour lui, j’aime le courage qu’il a, j’ai toujours beaucoup aimé ça, avant même de jouer ce double ensemble. J’ai toujours dit que je me souviens beaucoup de moi, que je suis un grand fan. Je sais ce que c’est que d’être à terre, d’être blessé, d’être hors de tout, c’était donc une victoire très courageuse pour lui ».

– 102 victoires à l’US Open

«C’est quelque chose d’étrange, j’ai l’impression qu’à chaque fois que je viens ici, ils me disent que j’ai battu un nouveau record. Il se souvenait que déjà en 2019, il avait réalisé quelque chose de similaire, égaler les victoires de Chris Evert, donc c’est quelque chose de génial. Je pense que je n’apprécie pas assez ces données, ce qui est dommage, mais je suis au milieu d’un Grand Chelem et ce n’est pas le moment de me concentrer sur les records, maintenant je pense à gagner le tournoi.