La légende du tennis Billie Jean King se dit fière de la façon dont Naomi Osaka s’est levée au cours de la semaine dernière et a utilisé sa voix pour sensibiliser à l’injustice raciale et à la brutalité policière à l’Open de l’Ouest et du Sud, la comparant à des personnalités comme Muhammad Ali, John Carlos et Tommie Smith et l’original 9 du tennis féminin.

La décision d’Osaka de ne pas disputer sa demi-finale jeudi au Western & Southern Open de New York a conduit le tournoi à prendre une pause d’une journée. L’ancienne n ° 1 mondiale a disputé son match de demi-finale vendredi et a gagné mais a subi une blessure aux ischio-jambiers qui l’a forcée à donner à Victoria Azarenka une chance de se retrouver en finale de samedi.

Billie Jean King aime ce que font Naomi Osaka et sa génération d’athlètes aujourd’hui

S’adressant à ., Billie Jean King, qui faisait partie de l’original 9 qui a fondé le WTA Tour, a déclaré: «Cela fait plus de 50 ans que des athlètes comme Muhammad Ali, John Carlos et Tommie Smith et l’original 9 du tennis féminin tous se sont levés et ont utilisé leur sport, leurs voix et leurs actions pour changer l’humanité.

Le témoin a été passé et Naomi l’a accepté à bras ouverts et cela montre de la compassion, de la force et du leadership ». «Ses actions cette semaine ont été un catalyseur de changement. Elle donne la priorité aux gens, est authentique et elle dirige.

J’adore ce que font Naomi et sa génération d’athlètes aujourd’hui ». King est considérée comme l’une des figures les plus influentes de l’histoire du tennis – elle a remporté un total de 39 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière et a été une force motrice dans le cadre de l’Original 9 qui a formé le WTA Tour en 1973.

Elle a été une pionnière de l’égalité et de la justice sociale au fil des ans. Osaka, âgé de 22 ans, est toujours programmé pour jouer à l’US Open qui commence lundi et est l’un des favoris pour le titre à New York. Elle est une ancienne gagnante de l’US Open – après avoir battu Serena Williams lors de la finale de l’US Open 2018 – et est la tête de série No.

4 cette année. Elle rencontrera son compatriote japonais Misaki Doi au premier tour et jouera lundi soir au stade Arthur Ashe. Naomi Osaka, qui a récemment été nommée l’athlète féminine la mieux rémunérée dans le sport par le magazine Forbes, a ajouté qu’elle espère que le temps supplémentaire l’aidera à récupérer et qu’elle sera prête pour son match de premier tour à Flushing Meadows.