L’ancienne n ° 1 mondiale Naomi Osaka se dit surprise que sa décision de se retirer des demi-finales de l’Open de l’Ouest et du Sud ait conduit le tournoi à décider de prendre une journée de pause. Après avoir remporté son match de quart de finale mercredi, Osaka a déclaré qu’elle ne jouerait pas son match de demi-finale le lendemain pour protester contre la fusillade par la police de l’Afro-américain Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin, à la suite d’une décision similaire des équipes de basket-ball et de baseball. aux Etats-Unis.

L’USTA, l’ATP et la WTA Tours ont également publié une déclaration et déclaré que l’événement prendrait une pause d’un jour et reprendrait vendredi. Osaka a joué vendredi et a battu la Belge Elise Metrens en demi-finale alors qu’elle portait un maillot Black Lives Matter lors du match.

Naomi Osaka a senti qu’elle avait besoin d’élever la voix

Selon le site Web News.com.au, Osaka a déclaré qu’elle ne pensait pas que sa démarche créerait un si gros problème. « Je pensais que je me retirerais et ferais une déclaration. Mais ensuite, j’ai reçu un appel du (PDG de la WTA) Steve Simon et il a dit qu’il était pleinement favorable, donc je suis vraiment reconnaissant pour cela ».

«J’ai toujours pensé que ce serait bien si quelqu’un commençait dans le tennis. Je suis plutôt un adepte. J’attendais et attendais, puis j’ai réalisé que j’étais celui qui allait devoir faire le premier pas. «Après mon match de quart, j’ai vu tout ce que faisait la NBA.

Ensuite, j’ai senti que je devais aussi élever la voix. Alors j’ai appelé Stu, mon agent, et nous en avons discuté. Ensuite, nous avons appelé la WTA, et ils ont dit qu’ils aimeraient soutenir et qu’ils allaient repousser le jeu d’un jour. Alors j’ai fait ma déclaration.

«Je voulais juste créer une prise de conscience dans la bulle du tennis. Je pense que j’ai fait mon travail, je suppose ». «C’est définitivement un peu révélateur, mais d’une manière étrange, car je pensais seulement que les Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic) et Serena (Williams) auraient ce type de pouvoir».

La joueuse japonaise a déclaré qu’elle s’inquiétait de la réaction des autres joueurs mais a ajouté qu’ils étaient vraiment gentils. Son adversaire, Mertens, a déclaré qu’elle soutenait le boycott et qu’elle n’avait aucun problème avec la reprogrammation. Naomi Osaka rencontrera l’ancienne n ° 1 mondiale Victoria Azarenka en finale samedi.