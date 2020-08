La star du tennis tunisienne Ons Jabeur a jeté son dévolu sur les Jeux Olympiques de Tokyo et dit qu’elle a hâte d’y retourner l’année prochaine. Jabeur a déjà joué pour la Tunisie lors des deux Jeux Olympiques précédents – elle a perdu au premier tour des Jeux de Londres 2012 contre l’Allemande Sabine Lisicki en trois sets et aussi son match de premier tour aux Jeux Olympiques de Rio 2016 contre Daria Kasatkina en trois sets une fois. encore.

Pour l’année prochaine, elle espère faire mieux que ses deux expériences précédentes.

Ons Jabeur dit qu’elle a hâte de jouer aux Jeux de Tokyo l’année prochaine

S’adressant à la chaîne olympique, Jabeur a déclaré: «Les Jeux olympiques consistent toujours à représenter mon pays.

C’est très important pour moi en tant que (je suis originaire) d’un petit pays; tout le monde me suit. « » Cela fait partie de moi de représenter la Tunisie: je ne joue pas seulement pour moi-même; Je joue pour tout le monde en Tunisie et dans le monde arabe.

Je suis super fier et honoré de représenter mon pays « » C’est une très belle sensation, surtout d’être entouré de différents athlètes de différents sports, mais du même pays. J’ai vraiment hâte d’aller jouer à Tokyo l’année prochaine. «

La star tunisienne a repris la saison en bonne forme comme elle l’avait laissée plus tôt dans l’année – elle a atteint les quarts de finale du Top Seed Open à Lexington la semaine dernière et se qualifie pour les quarts de finale à Western & Southern cette semaine. Open à New York où elle a battu le No.

7 têtes de série Madison Keys au troisième tour. Jabeur dit qu’elle a décidé de participer aux événements à New York, bien que de nombreux autres joueurs de haut niveau aient décidé de ne pas le faire parce qu’elle a très bien commencé la saison et qu’elle souhaite également poursuivre ses objectifs personnels.

« J’ai commencé comme, vraiment, très bien cette saison. J’ai dit que c’était du gaspillage si je ne venais pas essayer de finir (la saison) en jouant comme ça. J’ai aussi un objectif personnel que je ne peux pas dire pour le moment, mais j’espère si je peux atteindre et être vraiment capable d’atteindre mes (autres) objectifs, je pourrais être satisfait de moi-même.

« Pour être honnête, je pense que j’ai le niveau pour aller aussi loin que je peux ici à Cincinnati. C’est vraiment agréable d’être ici. Peut-être qu’il vaut mieux rester deux ou trois semaines entières à New York. » Jabeur rencontrera l’ancienne n ° 1 mondiale Victoria Azarenka pour une place en demi-finale à l’Open de l’Ouest et du Sud.