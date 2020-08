La légende du tennis allemand Boris Becker dit respecter la décision et la position prises par l’ancienne n ° 1 mondiale Naomi Osaka pour protester contre le meurtre d’un homme noir dans le Wisconsin dimanche. Osaka, qui s’est prononcée très ouvertement sur les manifestations de Black Lives Matter au cours des derniers mois, a déclaré qu’elle ne jouerait pas sa demi-finale prévue jeudi à l’Open de l’Ouest et du Sud en guise de protestation contre l’incident, rejoignant plusieurs athlètes d’autres sports. comme le baseball et le basketball.

Après qu’Osaka ait fait sa déclaration, le WTA Tour et l’ATP Tour ont décidé de suspendre le tournoi pendant une journée et de reprendre vendredi.

Boris Becker applaudit la position de Naomi Osaka et d’autres athlètes

S’adressant à ., Becker, qui a déclaré que ses enfants étaient régulièrement confrontés au racisme, a déclaré: «Nous aimons notre sport mais il met tout en perspective».

«Quand des gens se font tuer pour la couleur de leur peau, c’est scandaleux, c’est plus gros que le sport, c’est énorme, plus gros que celui qui gagne. Je salue la position qu’ils (les athlètes) ont adoptée. »« Il est bon que les joueurs prennent leurs responsabilités au sérieux.

Je les respecte. La brutalité policière contre les hommes et les femmes noirs est scandaleuse et doit cesser maintenant, point final ». L’Open de l’Ouest et du Sud reprendra vendredi avec les demi-finales du simple masculin et féminin.

Dans une déclaration au Guardian, Osaka a déclaré qu’elle allait prendre le tribunal pour sa demi-finale après que la WTA et l’USTA « aient proposé de reporter tous les matches à vendredi et dans mon esprit, cela apporte plus d’attention au mouvement ».

L’US Open débute à New York la semaine prochaine et Becker couvrira le Grand Chelem pour Eurosport. L’Allemand dit qu’il a hâte de retrouver le tennis, même si ce sera dans des circonstances très différentes – sans supporters dans le stade et avec des joueurs en compétition après une longue pause.

Il a également applaudi la légende du tennis Serena Williams pour avoir décidé de concourir à New York alors qu’elle poursuit un record du 24e titre du Grand Chelem, même si de nombreux autres joueurs de haut niveau du WTA Tour ont décidé de sauter le tournoi en raison de blessures ou de problèmes de voyage pendant le crise sanitaire actuelle.

L’US Open débute à New York le 31 août. Le tirage au sort du tournoi a été publié jeudi. Boris Becker est un ancien champion de l’US Open – ayant remporté le tournoi en 1989. Naomi Osaka est également un ancien vainqueur – ayant remporté le titre en 2018.