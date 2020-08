Andy Murray dit au revoir à Cincinnati Masters 1000 après être tombé dans deux manches avant Milos Raonic en huitièmes de finale. Un duel auquel on s’attendait beaucoup plus excitant et qui, finalement, n’avait aucune couleur. L’écossais n’a pas trouvé son meilleur tennis et c’est ce qui l’inquiète le plus, qu’il ne pouvait pas obtenir ses meilleurs coups quand il en avait le plus besoin. Déjà lors d’une conférence de presse, avec le calme d’avoir terminé le spectacle, il a parlé de l’endroit où il se trouve en ce moment et a donné les raisons de sa lutte constante pour revenir à la compétition.

– Note de match

«C’était un mauvais match, je n’ai pas bien joué, ce n’était pas une bonne journée. Ce qui est positif, c’est que j’ai joué trois matchs et que physiquement je me sentais bien. Bien qu’aujourd’hui ne se soit pas bien passé. Je ne sais pas si parce que j’étais fatigué, je ne me sentais pas fatigué non plus, mais j’ai fait trop de mauvais coups de tennis. Je ne suis pas satisfait de ma performance, honnêtement. J’ai beaucoup de travail à faire sur mon jeu pour les prochains jours avant le début de l’US Open. Mes hanches vont bien, j’ai fait de longs matchs et je les ai surmontés, mais je ne suis pas du tout content de ce soir.

– Une tempête qui n’a pas aidé

«J’ai eu un départ plutôt lent, le fait est que pendant l’échauffement, j’ai essayé de réserver le plus d’énergie possible pour le match. C’était compliqué, surtout quand la tempête est arrivée, ces conditions m’ont déjà fait beaucoup d’erreurs dans le premier set. Mais quand nous sommes sortis la deuxième fois, j’étais plus calme et j’ai continué à faire des erreurs. En regardant ça comme ça, je ne sais pas si mes échecs étaient dus aux conditions ou parce que j’étais trop lent. Je dois mettre la barre beaucoup plus haut, ce soir ne suffit pas ».

– Le SABR comme élément de surprise

«Je l’ai utilisé hier parce que je l’avais prévu avant le match. Je savais qu’Alex avait eu du mal avec son service toute cette année et je voulais lui donner l’impression que je lui prenais du temps, en étant agressif avec ma situation sur le terrain. Cela ne m’a pas beaucoup aidé pendant le match, mais je pense que cela en valait la peine. Aujourd’hui, je n’essayais pas de faire la même chose, j’ai toujours tendance à soustraire le deuxième service de manière si agressive, mais je l’ai changé petit à petit. C’est quelque chose que je devrai analyser lors des prochaines formations que j’aurai ».

– Déçu mais réaliste

«Je ne suis pas content de la façon dont j’ai joué ce soir, je ne peux pas m’asseoir ici et dire le contraire, je sais que j’aurais pu faire beaucoup mieux, j’en suis sûr. Je suis déçu car après avoir traversé quelques matchs difficiles, j’espérais mieux jouer cette fois, même si ce n’était pas le cas. On parle beaucoup de moi, mais on sait aussi que Milos joue très bien dans ces conditions, avec un bon service et toujours agressif. Ce n’est pas facile, une fois qu’on l’a laissé prendre de l’avance, on sait combien il sera difficile de lui faire pression ».

– Décision de réessayer

«Je pense qu’au fond, je n’étais pas prêt pour le retrait. C’est vrai que je l’ai mentionné plusieurs fois, mais c’était l’endroit où j’étais quand je me suis blessé, le problème est venu quand j’étais n ° 1. Je ne pensais pas que tout changerait si vite, je n’appréciais pas la chance que j’avais de faire cela, alors je me suis poussé à continuer d’essayer de voir jusqu’où je pouvais aller avec mes efforts. C’est un défi de jouer avec un métal branché, j’ai beaucoup appris sur moi-même, ça a été un grand voyage. Il y avait beaucoup de gens qui m’ont dit qu’il était préférable d’arrêter, cela m’a donné envie de continuer à essayer encore plus. De nombreux chirurgiens m’ont dit que c’était une cause perdue, ce qui m’a beaucoup bouleversé. Tant que je pourrai rester en bonne santé, je me battrai pour affronter et rivaliser avec les meilleurs, je veux encore vivre de bons moments sur un court de tennis. Jouer à nouveau à Wimbledon, par exemple, serait incroyable. «