L’ancienne n ° 4 mondiale Johanna Konta affirme que son nouveau partenariat d’entraîneur avec Thomas Hogstedt en est encore à ses débuts et souhaite s’assurer que le partenariat fonctionne pour les deux. Högstedt, 56 ans, ancien joueur du Top 40 lui-même sur le circuit professionnel, est l’un des meilleurs entraîneurs du WTA Tour et a travaillé avec Eugenie Bouchard, Caroline Wozniacki, Maria Sharapova, Li Na, Simona Halep et Madison Clés dans le passé.

Le couple travaille ensemble depuis un peu moins d’un mois maintenant.

Johanna Konta et son nouvel entraîneur Thomas Hogstedt

Selon Sky Sports, Konta dit: « Eh bien, c’est encore très tôt. Je veux dire, c’est la troisième semaine que je passe avec lui, donc en ce qui concerne ce qu’il apporte à la table, je pense que c’est toujours un travail en cours. . «

«Nous essayons toujours de comprendre comment nous travaillons ensemble et je l’écoute attentivement sur ses points de vue sur les choses sur le court pour moi et juste en général, alors j’apprécie ce processus consistant simplement à apprendre à se connaître. pour l’instant. »

« J’ai beaucoup de respect pour lui. Il a eu beaucoup de succès avec beaucoup de joueurs et évidemment ça va être pour une raison. De toute évidence, certaines personnes correspondent bien mais je pense que je lui donne toutes les chances de le faire. fonctionne bien.

Je ne vois pas pourquoi cela ne peut pas, mais je laisse aussi un espace pour que nous soyons tous les deux nous-mêmes et que cela fonctionne pour nous deux. « Konta a perdu son premier match depuis la reprise de la tournée lors de l’événement WTA en Lexington plus tôt ce mois-ci, mais se porte beaucoup mieux cette semaine au Western & Southern Open de New York.

Elle se qualifie pour les quarts de finale après deux belles victoires face à la Belge Kirsten Flipkens et à l’ancienne n ° 2 mondiale Vera Zvonareva. Elle rencontrera désormais la tête de série n ° 13 Maria Sakkari en quarts de finale. Johanna Konta, 29 ans, a déjà participé aux demi-finales de l’Open d’Australie, de l’Open de France et de Wimbledon.

Elle espère faire de même lors du prochain US Open à New York, où sa meilleure performance a été un quart de finale en 2019.