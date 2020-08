L’édition la plus particulière de l’US Open, devenu le deuxième Grand Chelem de l’année, débutera lundi. Et il le fera sans plusieurs grands noms: Roger Federer a décidé de s’arrêter toute l’année en raison d’une double opération, Rafael Nadal a plutôt préféré se concentrer sur la saison sur terre battue au lieu de défendre le titre (qui, pourtant, ne le sera pas). lui rapporter des points perdus en fonction de la refonte du classement).

Novak Djokovic arrive à New York avec les chevrons également de premier favori, et d’ailleurs il ne pouvait en être autrement, puisqu’il s’est montré prêt à reprendre les opérations sur un pur tennis. Le Centre national de tennis Billie Jean King a triomphé sur les courts à trois reprises: 2011, 2015 et 2018.

L’absence de plusieurs joueurs particulièrement dangereux le met sans aucun doute à l’aise dans la course à son numéro 18 du Slam, qui le rapprocherait de Nadal et Federer dans les rangs de ceux qui visent à terminer leur carrière avec le plus de titres dans les quatre grands tournois. .

Nikola Pilic a entraîné de nombreuses stars au cours de son illustre carrière, Novak Djokovic étant son élève principal. Djokovic avait déménagé en Allemagne pendant quelques années pour s’entraîner à l’académie de Pilic à l’âge de 11 ans.

Pilic sur Novak Djokovic

«Lorsqu’il est venu, Novak Djokovic ne connaissait ni service ni volée, mais il avait une immense envie d’apprendre.

Je ne pensais pas qu’il serait numéro un ou numéro trois, mais j’étais sûr qu’il deviendrait un vrai professionnel », a déclaré Pilic à propos de Djokovic, qui s’est brièvement entraîné à la Nikola Pilic Tennis Academy à l’âge de 11 ans. jours où il entraînait un Novak Djokovic brut comme il l’a dit: «Une fois, quand il était plus jeune, il a dit que son objectif était d’être le meilleur au monde.

Tout le monde s’est moqué de lui, mais pas moi. Je ne peux pas dire si j’y croyais, mais je l’ai laissé rêver parce qu’il avait une raison à cela. « Djokovic, 33 ans, est le favori pour remporter son 18e titre du Grand Chelem et sa quatrième couronne à l’US Open (2011, ’15, «18).

Il débute contre le bosnien Damir Dzumhur tandis que le n ° 2 Thiem affronte l’Espagnol Jaume Munar. Thiem commence sa campagne contre Jaume Munar et détient un record sans faille (3-0) dans leur rivalité ATP Head2Head. Cilic, la tête de série n ° 31, apparaît comme un adversaire potentiel au troisième tour et le n ° 31.

La 15ème tête de série Felix Auger-Aliassime ou le champion 2012 Murray pourraient attendre au quatrième tour. Thiem a l’opportunité de consolider sa place dans le Top 3 avec seulement 10 points à défendre après la défaite de l’année dernière à New York, mais devra se recalibrer après une défaite choquante en première ronde à l’Open de l’Ouest et du Sud.

L’Autrichien pourrait rencontrer Bautista Agut dans les huit derniers et a historiquement lutté contre le baseliner tenace. Bautista Agut mène sa série ATP Head2Head 3-1, mais Thiem a remporté son dernier affrontement à Saint-Pétersbourg en 2018.