L’Inde Prajnesh Gunneswaran a déclaré que l’US Open aurait dû prendre des dispositions pour les remplaçants dans les tirages en simple après avoir raté le tournoi d’une place. Lorsque le tirage au sort de l’US Open a eu lieu jeudi, Gunneswaran était à une place du tableau principal.

Le gaucher a saisi sa chance et s’est rendu à New York mais il n’y a plus eu de retraits avant que le tableau principal ne soit effectué. Désormais, selon les règles de l’US Open, même si un joueur se retire d’un événement en simple avant le début du jeu lundi, Gunneswaran ne sera pas considéré.

L’USTA avait déclaré que les remplaçants ne seraient considérés que parmi ceux qui sont déjà à l’intérieur de la bulle de l’US Open, ce qui signifie qu’un joueur dans le tirage au sort du double obtiendra la place de remplacement en cas de retrait de l’événement en simple.

Prajnesh Gunneswaran dit qu’il n’est pas juste que l’US Open n’autorise aucun remplaçant

Selon le Times of India, Gunneswaran déclare: « L’US Open aurait dû prévoir quelques remplaçants. Je ne pense pas qu’il soit juste qu’ils n’autorisent aucun remplaçant. » « À mon avis, si vous autorisez les entraîneurs, entraîneurs et kinés, pourquoi ne pouvez-vous pas ajouter cinq joueurs simples supplémentaires à la bulle du tournoi? « » Il y aura probablement un ou deux abandons samedi et dimanche.

Même si je devais rester, je ne pourrais pas jouer à cause de cette règle. « » Nous n’avons pas été en mesure d’influencer cela en tant que joueurs. Je sais que l’ATP l’a demandé, mais l’US Open décide quand cela arrive. Je ne comprends pas comment nous, en tant que joueurs, n’avons pas assez de mot à dire dans ce bras de fer.

Ce sont des choses que nous devons tous en tant que joueurs

penser à, aller de l’avant ». Prajnesh Gunneswaran, qui est le deuxième joueur indien classé sur le circuit ATP après Sumit Nagal, était au courant de la règle avant de quitter l’Inde pour New York plus tôt dans la semaine.

Il avait déclaré que s’il ne participait pas à l’US Open, il se rendrait probablement en Europe et y jouerait certains événements en préparation de l’Open de France.