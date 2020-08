Ancien n ° mondial 5 Eugenie Bouchard a déclaré que le film basé sur sa désormais célèbre date qui était le résultat d’un tweet qu’elle a publié pendant le Super Bowl 2017 est toujours en cours de travail et qu’elle a été en contact avec les producteurs du film sur le même sujet.

Eugenie Bouchard sur le film sur sa célèbre date SuperBowl

Pour ceux qui ne sont pas au courant de l’histoire de fond, lors de l’événement du Super Bowl 2017, Bouchard a publié un message sur Twitter selon lequel les Falcons d’Atlanta gagneraient, auquel un autre utilisateur de Twitter, John Goehrke, a déclaré que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre feraient un retour. et que s’ils le faisaient, Bouchard sortirait avec lui.

Les Patriots ont réussi à faire un retour et Bouchard a tenu parole et les deux sont allés à un rendez-vous. Ils sont également sortis à quelques dates par la suite et l’événement a assisté au Super Bowl 2018 ensemble.

si les patriotes gagnent, nous allons à un rendez-vous? – John Goehrke (@punslayintwoods) 6 février 2017

Chicago. Allez à l’école dans le Missouri. Nous pouvons aller à un rendez-vous où vous voulez! 😜 – John Goehrke (@punslayintwoods) 6 février 2017

OMG. Revenir là où tout a commencé?! Et avec les @Patriots aussi?! J’en suis! Que dites-vous @punslayintwoods? https://t.co/6Pfh7QNjtm – Genie Bouchard (@geniebouchard) 23 janvier 2018

Cela ne cesse de s’améliorer. J’en suis! 😜 https://t.co/e8XHsX1XjQ – John Goehrke (@punslayintwoods) 23 janvier 2018

Plus tôt cette année, il a été rapporté que Fox 2000 avait récupéré les droits du film sur la base de l’événement et Bouchard a également travaillé avec l’équipe sur le même sujet.

Selon le site Web de Tennis.com, Bouchard dit: « Nous sommes allés à tellement de réunions à Los Angeles et des choses comme ça. Donc j’étais un peu impliqué dans le processus. De toute évidence, c’est plus crédible et des choses comme ça. Cela m’est vraiment arrivé. et de le rendre aussi réaliste que possible.

Nous avons un script. Ils vont commencer à essayer d’y attacher des acteurs. Je ne peux pas croire que ce soit réel. Ils veulent faire un film sur quelque chose qui m’est arrivé. Je suis juste sous le choc. »Le Canadien a ajouté que les progrès sur le film ont ralenti en raison de la pandémie et qu’il n’y a pas de date de sortie fixe pour le même.

Bouchard est actuellement classée 272 au monde et elle a disputé l’événement WTA à Prague plus tôt ce mois-ci où elle a atteint les quarts de finale. En raison de son faible classement, elle ne s’est pas qualifiée pour le Western & Southern Open et l’US Open à New York.

La Canadienne de 26 ans tente de ressusciter sa carrière qui a vu son sommet au 5e rang mondial et a également atteint la finale de Wimbledon 2014. Elle a commencé à travailler avec l’ancien n ° 1 mondial en double Rennae Stubbs et s’est entraînée ces derniers mois avec Gil Reyes, l’ancien entraîneur de force et de conditionnement d’Andre Agassi.

Eugenie Bouchard a également déclaré qu’elle avait parlé à Agassi et à sa femme Steffi Graf alors qu’elle s’entraînait à Vegas et que les deux, avec Reyes, ont été une grande source et une grande aide pour elle.