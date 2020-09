Pendant un set et demi, Andy Murray Il pensait qu’une fois de plus, il resterait au premier tour d’un match du Grand Chelem et il avait l’air assez « raide » et avait du mal à bouger contre Nishioka. Mais c’est ce que possède le Britannique, qui est capable de refaire surface comme peu d’autres et n’abandonne jamais. À tel point qu’il a retracé le match jusqu’aux Japonais et en plus de quatre heures et demie, il a scellé sa passe à la phase suivante du US Open 2020. Quel sportif.

-Sensations.

«Au début du match, j’ai tout mal fait. Il dictait les points et était très agressif. C’est alors que j’ai trouvé un peu mieux l’équilibre de ce que j’avais à faire sur le court et j’ai commencé à mieux jouer. C’était une victoire spéciale parce que je n’avais pas bien joué et que personne ne me regardait. C’est le premier match auquel je joue depuis si longtemps ».

-Il y avait des gens qui quittaient leur chambre, allaient regarder leur match et le sentiment qu’il n’y avait personne dans les gradins.

«Il est rare pour nous d’avoir autant de joueurs qui regardent votre match. Cela peut être un peu distrayant, si vous regardez en haut et voyez Top 5, Top 10 des personnes qui vous regardent. Dans ma loge, mon beau-père me regardait moi et mon frère avec son entraîneur aussi. Il y avait d’autres collègues britanniques qui me soutenaient. Au moins, je pourrais regarder les gradins et voir des visages familiers qui pourraient me remonter le moral un peu. Cela a aidé. «

-Andy a pu utiliser la zone de bain de glace à la fin du match.

«Ils ont deux baignoires et ils limitent le nombre de joueurs qui peuvent être dans les vestiaires et utiliser les installations. Ils m’ont dit qu’après le match, je pouvais les utiliser, bien sûr. Physiquement, je me sens plutôt bien. Mes orteils me font très mal mais je me sens bien. Je ne sais pas si c’est parce que dans les deux premiers sets, je n’ai pas dépensé beaucoup d’énergie non plus ».

-Ils lui disent qu’il a l’air beaucoup plus heureux que d’habitude.

«La vérité est qu’au cours des trois dernières années, je n’étais pas particulièrement heureux de jouer au tennis parce que je me sentais très mal. Mon corps me faisait très mal. Maintenant, je viens de terminer un match de quatre heures et demie, quelque chose que je n’imaginais pas pouvoir faire. Je me sens tellement mieux maintenant que lorsque j’ai joué à Bautista en Australie. Ma hanche ne me fait pas mal et je pourrai bien dormir ce soir. Ma qualité de vie est bien meilleure maintenant et je pense que ça se voit dans mon humour ».

-Les messages d’affection ont plu sur lui en fin de partie.

«Quand je suis arrivé au vestiaire, la vérité est que tout était très excitant parce que j’ai regardé mon téléphone et que j’avais beaucoup de messages de ma famille et d’amis. Ce sont des gens qui m’ont vu traverser tout, dans des moments difficiles. Je ne sais pas combien d’entre nous pensaient qu’il pourrait gagner des matchs comme aujourd’hui. Lorsque vous voyez des messages de personnes que vous appréciez, il est impossible de ne pas s’exciter. Cette victoire compte beaucoup pour moi ».

-Aliassime sera le prochain rival de Murray.

« Est un grand joueur. Je me suis entraîné avec lui une fois à Pékin, l’année dernière. Je pense que c’est la seule fois que je l’ai fait. Je pense que c’est le 20e ou le 21e au monde, non? Il monte au sommet. Il aime beaucoup jouer sur des terrains durs, bien qu’il lui ait parfois été difficile de contrôler son service. C’est quelque chose dont je vais essayer de profiter. Il a une excellente course devant lui et est très bon depuis un certain temps. Vous grandissez beaucoup « .