Rafael Nadal a eu beaucoup de temps à passer avec sa famille et ses amis pendant la longue interruption induite par la pandémie mondiale. Cependant, la période de quarantaine n’a pas toujours été fluide pour le 19 fois champion du Grand Chelem.

Certains se rappelleront les vives critiques de l’ancien numéro 1 mondial adressées au gouvernement ibérique pour la gestion de l’urgence, considérant que l’Espagne était l’un des pays les plus touchés par le COVID-19. Le majorquin a décidé de ne pas se rendre aux États-Unis pour défendre le titre à l’US Open, préférant se concentrer sur Roland Garros.

Dans une longue interview avec le magazine GQ, Nadal a défendu ses propos prononcés en juin. Rafa a expliqué qu’il ne voulait pas s’en prendre au gouvernement, mais qu’il a simplement exprimé son mécontentement face aux mesures prises jusqu’à ce point.

Nadal: ‘Je ne suis pas un imbécile’

«Aujourd’hui, absolument rien ne peut être dit, car malheureusement ils nous radicalisent. […] Je ne suis pas intéressé à participer à ce cirque d’hypocrisie et de radicalisation », a déclaré Rafael Nadal.

« Je suis d’une autre époque, je ne suis pas né avec les réseaux sociaux et je n’ai pas grandi avec eux, je vis un peu en dehors de tout ça. J’ai dit ce que je ressentais à ce moment-là », a déclaré Nadal. «Je suis un citoyen espagnol comme les autres et j’ai le même droit d’exprimer mon opinion que tout autre citoyen.

Si mes déclarations ont un impact ou sont voulues pour être utilisées politiquement d’un côté ou de l’autre, cela ne dépend plus de moi « , a ajouté Rafael Nadal. » Je ne vais pas entrer dans la radicalisation que beaucoup entendent implanter dans cette société. , dans lequel ils essaient de faire polémique avec tout.

Il est arrivé un moment où tout ce qui est dit est politique, le drapeau est politique, si l’on dit que ce qu’il a fait est bien ou mal c’est aussi politique, on ne peut plus exprimer librement ce que l’on croit parce qu’alors on dit du mal de un gouvernement.

Je n’ai jamais mal parlé d’un gouvernement, j’ai exprimé une opinion que je croyais à l’époque et la vérité est que je l’ai exprimée avec le plus grand respect « , a déclaré Nadal. » Quand je parle, je le fais simplement en tant que citoyen et avec humilité que ma connaissance me le permet, car en fin de compte la seule chose que je suis est un autre citoyen.

Je ne suis pas médecin, je suis un athlète qui suit l’actualité, et s’ils me posent une question, tu veux que je ne réponde pas? Eh bien non, je dois donner un avis, si je ne suis pas trop fou [laughs]», A terminé Rafael Nadal.