Le joueur de tennis indien Sumit Nagal, le mieux classé, a déclaré que remporter son tout premier match du tableau principal du Grand Chelem était « un moment spécial et un match que je n’oublierai pas ». L’Indien de 23 ans a battu l’Américain Bradley Klahn 6-1, 6-3, 3- 6, 6-1 au premier tour de l’US Open mardi pour devenir le premier Indien depuis 2013 à atteindre le deuxième tour d’un tournoi du Grand Chelem en simple masculin.

Le dernier Indien à le faire était l’ancien n ° 1 indien Somdev Devvarman, qui a atteint le deuxième tour de l’Open d’Australie, de l’Open de France et de l’US Open en 2013. L’US Open 2019 a été l’étape où Nagal a fait la une des journaux internationaux pour le premier. temps de sa carrière – il s’est qualifié pour le tableau principal et a pris un coup contre la légende du tennis suisse Roger Federer au premier tour, avant de perdre le match 6-4, 1-6, 2-6, 4-6.

Sumit Nagal est prêt et excité à jouer le n ° 3 mondial Dominic Thiem à l’US Open

Selon le quotidien indien The Economic Times, Nagal déclare: «Je me suis qualifié pour un Chelem junior en 2013 ici et ensuite chez les hommes et maintenant gagner mon premier tour ici signifie beaucoup.

J’aime jouer ici et cela a fonctionné en ma faveur à quelques reprises. « Ce n’était pas facile de marcher à l’intérieur du court en sachant que ce match est plus en votre faveur. J’étais définitivement nerveux et surtout de jouer pour ma première victoire en chelem mais j’ai fait ce que j’étais censé faire et j’ai gardé mon calme. »

« D’une manière, oui (heureux pour une victoire majeure) mais d’une autre manière, nous pourrions faire tellement mieux. Nous avons tellement de gens qui pratiquent ce sport, nous avons un grand talent mais pas de système, ce qui me rend triste. » Il rencontre ensuite le No.

2e tête de série Dominic Thiem, de l’Autriche au deuxième tour, qui menait son adversaire Jaume Munar 7-6 (8/6), 6-3 lorsque ce dernier a abandonné. Ce sera la première rencontre entre les deux joueurs. «Je suis prêt et excité à le jouer.

Ça va être amusant et (je vais) voir où je me situe en termes de niveau de tennis. »Sumit Nagal est actuellement classé n ° 124 au classement mondial – ce qui est deux places en dessous de son meilleur classement en carrière de n ° 122. Il a récemment atteint les quarts de finale de l’ATP Challenger à Prague où il a perdu contre le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka.