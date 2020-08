Aujourd’hui, bien mieux qu’hier. Après l’avoir vu mal à l’aise lors de son premier match, peut-être surpris par la vitesse du terrain et agacé par ces problèmes de cou, nous avons pu voir aujourd’hui un Novak Djokovic beaucoup plus sérieux et ferme dans son tennis, battant Sandgren à deux manches et accédant ainsi aux quarts de finale du Cincinnati Masters 1000. De cette façon, il remporte sa 20e victoire de la saison, restant invaincu.

Précisément, il a été interrogé sur cet invaincu qu’il a cette année, où personne n’a pu le battre jusqu’à présent, mis en quarantaine entre les deux, au cas où il pense qu’il finirait l’année invaincu.

«C’est une saison différente parce que nous avons eu une pause de six mois sur le calendrier. Tout est possible. J’ai vécu des choses dans ma carrière, dans ma vie, que je croyais pouvoir arriver, qui me semblaient impossibles mais c’est arrivé. Nous ne savons pas s’il y aura une quarantaine en Europe après l’US Open, je l’espère, non, mais c’est une option que je ne veux pas négliger. Pour cela, il y en a encore beaucoup. Ce n’est pas quelque chose auquel je pense, ce n’est pas mon objectif, mais si cela arrive, je ne me plaindrai pas (rires) ».

Comment va ton cou par rapport à ce que nous avons vu hier.

«Je suis vraiment surpris de la façon dont j’ai pu récupérer aujourd’hui, non seulement physiquement mais avec mon cou parce que j’avais une certaine inquiétude. Il y a quatre ou cinq jours, c’était assez mauvais. Je ne savais pas comment j’allais être après mon premier match mais ça s’est très bien passé. Je suis presque indolore, peut-être seulement 5 ou 10%. Je me sens très bien et je pense que cela a été vu sur mon cou aujourd’hui ».

La chose inhabituelle de voir une salle aussi grande que celle-ci, dans un tournoi mixte, si vide.

«C’est comme une ville fantôme (rires). Il n’y a pas beaucoup de monde. Ce n’est pas quelque chose de très courant à voir. L’US Open est le tournoi le plus énergique de tous. Les gens s’impliquent beaucoup. Le public va beaucoup manquer. Nous ne pouvons pas rester assis ici et prétendre que tout va bien sans public. Nous devons l’accepter, mais j’espère que ce n’est que temporaire. J’ai vu des joueurs tirer des paniers ou jouer au golf. C’est bien que nous puissions aussi nous détendre un peu car nous ne pouvons aller qu’à l’hôtel et ici ».