Le paradis fiscal de Jupiter Island, en Floride, est un endroit où les grands du golf, passés et présents, possèdent de spectaculaires demeures de luxe. Non seulement l’île est d’une beauté à couper le souffle, mais elle offre également un répit contre le reste du monde, exigeant la plus grande intimité.

De grands noms comme Gary Player, Tiger Woods, Nick Price, Greg Norman, Brooks Koepka, Rickie Fowler et Rory McIlroy et quelque 900 des personnes les plus riches d’Amérique ont tous élu domicile sur cette illustre île-barrière pittoresque.

Même Phil Mickelson y construit actuellement la maison de ses rêves – selon les connaisseurs, assez proche de l’humble demeure de Tiger. Tiger vit dans un vaste manoir de 54 millions de dollars qui a été construit en 2010 après son divorce avec Elin Nordegren.

La maison se trouve juste au coin de son restaurant, appelé «The Woods». Les goûts de Rickie Fowler, Rory McIlroy et Justin Thomas ont tous apprécié «l’expérience légendaire du bar sportif» qui y est offerte.

L’humble demeure de Tiger possède une piscine de 100 pieds, un court de tennis, un terrain de basket extérieur et, bien sûr, quatre trous. La maison est divisée en deux parties – l’une pour les quartiers d’habitation et l’autre comme bâtiment polyvalent.

Il dispose également d’une salle de sport, d’une cave à vin, d’une salle de jeux, d’un cinéma privé et d’une salle d’oxygénothérapie.

Tous ceux qui sont n’importe qui semblent passer du temps à Jupiter

Gary Player, excellent et triple champion des Masters, a acheté une maison de style bermudien à huit chambres et six salles de bain sur l’île en 2004.

La propriété possède sa propre cabane avec des pergolas, des portiques à colonnes et un garage pour trois voitures. Une plage de sable se trouve à quelques pas du magnifique manoir. Rory McIlroy a rejoint l’élite du golf sur l’île de Jupiter en 2017, achetant l’ancienne maison d’Ernie Els pour 11 millions de dollars.

Il fait partie du Bear’s Club exclusif, un développement de golf qui a été fondé par Jack Nicklaus en 1999 et se trouve à 85 miles au nord de Miami. La maison de Rory comprend sept chambres, 10 salles de bains, une salle de jeux, un home cinéma et un studio d’enregistrement.

La propriété dispose également d’un court de tennis, d’une immense piscine et d’une grande salle de sport. L’ancien numéro un mondial, Brooks Koepka, a obtenu une aubaine de 3,3 millions de dollars sur une propriété de quatre lits et cinq salles de bain et demi sur Jupiter. Il a cependant dépensé environ 33 millions de dollars pour le rénover.

Pendant les rénovations, Koepka a remplacé la piscine par une plus grande avec un bar extérieur tiki hut. Il a également reconstruit le quai du bateau et installé une nouvelle clôture pour une meilleure intimité. Niché le long de la barrière la plus méridionale de l’île de Jupiter, l’île de Jupiter semble être un rêve vivant.