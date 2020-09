Tout changement radical entraîne une période de certains bouleversements sociaux au cours de laquelle des doutes se manifestent sur ce qui est proposé. À ce moment, le PTPA, ce nouveau syndicat de joueurs professionnels promu par Novak Djokovic et Vasek Pospisil qui suppose une rupture historique avec l’ATP et recherche un plus grand consensus et une plus grande unité entre tous les joueurs de tennis, mettant en échec l’influence de l’institution dirigée par Andrea Gaudenzi. Le Serbe a expliqué en détail quels sont les objectifs de ce mouvement et comment il a été conçu, mais il y a encore des sceptiques, parmi lesquels se démarque Jurgen Melzer, très critique du projet.

Après avoir remporté le titre à Cincinnati, Djokovic a expliqué en profondeur en quoi consiste sa nouvelle union de joueurs. « C’est le moment de le faire ».

Le vétéran autrichien, toujours actif dans la catégorie des doubles, s’est montré très préoccupé par la façon dont les Balkans et le Canadien font les choses dans une interview pour un médium de son pays, la kleinezeitung. Ses paroles acquièrent une signification remarquable car elles font partie de la Conseil des joueurs ATP, Il est donc très surprenant qu’il n’ait pas été impliqué dans quelque chose comme ça. « Je n’ai pas encore compris quel est le but de tout cela, qui n’a émané que de Vasek et Novak », a déclaré Jurgen.

« Une bonne représentation des joueurs ne peut être effectuée qu’avec le ATP impliqué, comment allez-vous faire quelque chose comme ça sans prendre en compte l’ATP? Je ne comprends pas quelle influence ce syndicat peut avoir s’il est totalement détaché de l’institution qui réglemente le tennis professionnel masculin. J’ai posé de nombreuses questions à ce sujet et personne ne m’a encore répondu « , a détaillé un Jurgen Melzer blessé par la façon dont les choses ont été faites. « Ce qui me dérange, c’est qu’ils ont soulevé des choses derrière le dos de tout le monde, même des autres membres du Conseil. De mon point de vue, vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça de cette façon », a-t-il soutenu avec insistance.