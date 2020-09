Karolina Pliskova a joué dans le premier grand choc dans la boîte femelle. La tête de série numéro un, principale favorite pour le titre si l’on fait attention au classement, est tombée à Caroline Garcia sans montrer, de loin, son meilleur tennis. Avec de nombreux roseaux, à court de Horaire et de graves problèmes pour pouvoir s’imposer dans les échanges par le bas, avoir devant un rival de la catégorie française dans un second tour a fini par être un cocktail explosif. La Tchèque a laissé deux chutes précoces à New York et, lors de sa conférence de presse ultérieure, elle n’a pas eu le visage de nombreux amis.

La première question, obligatoire, portait sur les divers facteurs qui ont empêché Karolina de lui montrer meilleur tennis dans cette US Open. Peut-être le surface, devant lequel la grande majorité des joueurs ont été surpris par sa rapidité? Serait-ce l’atmosphère pas de public de la bulle? Et si la pression d’être classé numéro un prenait le dessus sur son esprit? La première réponse fut sérieuse et tomba comme une bombe.

« Je pense que ma défaite n’est pas due à rien de ce que vous avez dit. Je ne pense pas vraiment que les matchs que j’ai perdus aient été aussi mauvais. Je pense juste qu’il y a beaucoup de femmes qui jouent vraiment du bon tennis, et Caroline en fait partie. « Alors qu’est-ce que la Tchèque aurait pu faire différemment aujourd’hui? La torpille suivante est tombée. »Je ne sais pas si tu as vraiment vu le jeu, mais dans le deuxième set, j’ai eu un ballon arrêté. C’était définitivement un point qu’il pouvait gagner, j’avais un coup droit avec son deuxième service. Je pensais que je pouvais échanger des coups, j’ai essayé d’y aller. Il y avait un peu de vent sur la piste aujourd’hui. Je pense qu’elle a joué un set incroyable et demi, et je n’ai pas joué mon meilleur tennis. »

Après s’être assuré que son statut de première tête de série du tournoi n’avait absolument rien à voir avec sa performance (« cela ne m’a donné aucune pression, cela n’a rien à voir avec ma défaite aujourd’hui »), un journaliste a insisté auprès de Pliskova pour que si pourrait identifier au moins une clé pour expliquer pourquoi il n’était pas près de son meilleur. À la recherche d’une explication, la question a été suivie d’une déclaration claire, pratiquement en accord avec Karolina: oui, cela pourrait être ennuyeux de répondre à cela.

« Un peu, vraiment. As-tu vu le jeu ou pas? » Le journaliste a alors avoué qu’en voyant la fin du deuxième set, il pensait que Pliskova Je remporterais la victoire et qu’elle voulait comprendre ce qui se passait dans la tête du Tchèque et pourquoi elle ne pouvait pas matérialiser ses chances. La réponse était claire. « Ensuite Je ne sais pas si tu comprends vraiment le tennis. J’ai eu une chance dans le deuxième set, sur son service. Non pas qu’il servait 5-2 ou qu’il servait pour le match.

Je pense que je n’ai pas joué si mal. Peut-être que vous avez vu un jeu différent. Je pense qu’elle a joué incroyable dans le premier set, très agressive, cherchant à fermer les points. Peut-être que je n’ai pas montré ma meilleure version, je n’ai pas bien servi, surtout au début. Cela arrive parfois. Je ne suis pas un robot, Je n’ai pas à jouer de façon incroyable tous les jours. «

Enfin, la Tchèque a révélé sa morale à propos de cette expérience dans la bulle, quelles conclusions tirez-vous après deux défaites précoces à Cincinnati et à l’US Open. « Honnêtement, mes sentiments sont complètement différents de ce que vous voyez. J’ai eu trois matchs très difficiles, je pense, et j’aurais pu mieux jouer. Je n’avais pas joué depuis longtemps, alors j’ai peut-être besoin de temps pour revenir dans le rythme des matchs. J’espère que c’est le cas. ça peut arriver sur terre battue, mais je suis aussi convaincu qu’il y aura des tournois après Roland Garros, je ne vais pas le prendre comme une pré-saison. Je viens de commencer: Ne paniquez pas ».

Le tour de terre, sans aucun doute, sera le moment de renverser la situation et de reverdir les lauriers. Pendant, dois attendre.