En espérant éviter une perte de slam précoce, Alexandre Zverev devra être vigilant contre son adversaire du premier tour Kevin Anderson. Le grand sud-africain au service semble terminer sa carrière, mais en tant que finaliste du slam à deux reprises, il peut encore avoir le sens tactique de troubler des adversaires beaucoup plus jeunes sur la tournée.

Anderson était aussi haut que le n ° 6 au début de l’année dernière, mais un certain nombre de blessures au cours de la dernière année l’ont conduit à chuter en dehors du top 100, et apparemment avoir un impact énorme sur son jeu. Il n’a disputé que huit matches au cours des 12 derniers mois, après avoir subi une longue mise à pied suite à sa défaite surprise à Wimbledon contre Guido Pella l’année dernière. Il est revenu à l’Open de l’Ouest et du Sud, remportant une belle victoire sur Kyle Edmund avant de perdre confortablement contre Stefanos Tsitsipas au tour suivant.

Ayant perdu contre un autre vétéran à Andy Murray à Cincinnati / New York, Zverev aura hâte de rebondir contre Anderson. L’Allemand sera probablement impatient de recommencer à jouer au tennis après avoir été critiqué pour son irresponsabilité perçue lors de l’événement Adria Tour de Novak Djokovic. Zverev a eu son meilleur US Open l’année dernière, faisant le quatrième tour bien qu’une défaite contre Diego Schwartzman reste quelque peu décevante pour lui.

Il sera intéressant de voir ce que Zverev apprend de son nouveau partenariat d’entraîneur avec David Ferrer. Bien qu’il ne soit pas présent à New York, il a eu des mots positifs sur l’Espagnol depuis ses premiers instants de collaboration. «Il est exactement comme il était sur le court. Il est comme ça en tant qu’entraîneur. Je ne peux pas demander plus », a déclaré Zverev. «Il était connu comme le plus grand combattant, le plus grand compétiteur du monde… Il dépasse toutes les attentes que j’avais de lui en tant qu’entraîneur. C’est étonnant. »

Prédiction – Alexander Zverev en quatre sets

