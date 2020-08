L’ancienne n ° 1 mondiale Kim Clijsters, de Belgique, a déclaré qu’elle porterait le Full Court Sport lorsqu’elle jouera à l’US Open à New York plus tard ce mois-ci.

L’ancien No.

1 devait également jouer le Western & Southern Open de cette semaine à New York, mais a dû se retirer à la dernière minute en raison d’une blessure à l’abdomen. Elle est toujours inscrite pour participer à l’événement du Grand Chelem de l’US Open, qui marquera le premier événement du Grand Chelem de son retour.

Clijsters a publié une mise à jour sur son compte de médias sociaux, en disant: «J’admire les femmes qui osent être différentes et suivre leur propre chemin. Dès le moment où j’ai rencontré Marguerite et vu Full Court Sport, je savais que c’était un bon choix pour moi.

Ravi de porter une marque new-yorkaise ce mois-ci à New York🗽 « Selon leur site Web, » Full Court est une marque de vêtements de sport indépendante lancée en 2014 par Marguerite Wade .. Provenant de Portland, Oregon, Full Court a commencé comme une ligne basée sur le tennis et alternative à une sélection terne de vêtements pour femmes …

Évacuant l’humidité, résistant aux odeurs et respirant, associé à des tissus techniques aux couleurs préférées, le Full Court est fait pour tous les sportifs et les aficionados de vêtements de sport. »

J’admire les femmes qui osent être différentes et suivre leur propre chemin. À partir du moment où j’ai rencontré Marguerite et vu Full Court Sport, je savais que c’était un bon choix pour moi. Excité de porter une marque new-yorkaise ce mois-ci à New York🗽 pic.twitter.com/KN7Eak5Da8 – Kim Clijsters (@Clijsterskim) 20 août 2020

Clijsters est revenu sur les tribunaux plus tôt cette année après plus de sept ans d’absence de la tournée.

Elle a joué deux événements sur le circuit WTA avant la fermeture du tennis, perdant au premier tour des deux événements face à des adversaires de grande qualité. Elle a également participé à l’événement World TeamTennis en juillet où elle a subi une blessure abdominale.

La Belge a été l’une des joueuses les plus populaires du circuit féminin, auprès des supporters et des autres joueuses, au cours de sa carrière. Kim Clijsters a été n ° 1 mondial en simple et en double. Elle a remporté un total de six titres de tournoi du Grand Chelem, quatre en simple et deux en double.

Clijsters est devenu le premier joueur belge à atteindre le classement n ° 1. Elle a remporté 41 titres en simple et 11 titres en double sur le circuit WTA. Entre le simple et le double, elle a été championne des quatre tournois du Grand Chelem, remportant l’US Open et l’Open d’Australie en simple et Wimbledon et l’Open de France en double.