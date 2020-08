Kim Clijsters retournez à la Grosse Pomme. Avec lui, la pression et les nerfs d’une nouvelle compétition dans les meilleurs stades du monde sont de retour. Bien que cette fois, ils soient vides. Si l’une des principales raisons de son deuxième retour au tennis était de jouer le Grands Chelems, Kim reviendra à la robe du soir entourée de circonstances complètement différentes. Bien sûr, pendant la détention, il n’a pas perdu de temps: il a joué (et gagné) plusieurs matchs dans l’exposition du Tennis par équipe mondiale. Clijsters a parlé de tout cela et plus encore lors d’une conférence de presse complète et très intéressante:

– Émotions en rejouant un Grand Chelem: «C’est toujours un plaisir de venir à l’US Open, que ce soit pour jouer au tournoi des légendes ou en tant que commentateur. Être ici en tant que joueur est encore plus spécial: pouvoir s’entraîner chez Arthur Ashe, parcourir les courts et tout voir de près. .. c’est une très belle sensation. Mon estomac va mieux et j’ai senti pendant le World Team Tennis que mon niveau était exactement là où je le voulais. J’ai senti que j’avais très bien joué au tennis là-bas et j’espère pouvoir faire de même ici «

– Qu’est-ce que cela signifierait pour elle d’aller loin: « Ce serait incroyable. En ce moment, je me concentre très bien sur le tennis, c’est là que tout commence. Dans l’exposition, j’ai joué contre de très bons joueurs, j’ai gagné quelques matchs, j’ai beaucoup aimé. Mais le sentiment de pouvoir obtenir mon meilleur tennis quand je l’ai fait. J’avais besoin de jouer au plus haut niveau, c’est ce qui m’a le plus rempli depuis mon retour, c’est là que je veux aller et ce pour quoi je m’entraîne chaque jour.

– Les moments les plus mémorables de l’US Open: « Je me souviens surtout d’avoir affronté Serena en 1999, lorsque je me suis qualifié pour la phase de qualification. J’ai joué au premier ou au deuxième tour contre elle, dans le vieux Louis Armstrong. J’étais 5-2 et le niveau de tennis était incroyable. Les tribunes ont commencé. à remplir autour du troisième set. J’ai fini par perdre, mais c’était un duel incroyable, avec une super ambiance. C’était la raison pour laquelle je ressens une énergie particulière quand je joue ici, en particulier les matchs de nuit. Je me retrouve aussi avec le fait d’avoir pris Jada sur la piste avec moi en 2009 et 2010, des moments que je partagerai toujours avec ma famille et dont je me souviendrai pour toujours.

– Difficultés à revenir à son meilleur niveau à un autre moment: « Le plus récent pour moi est qu’il y a beaucoup de filles dont je n’ai jamais entendu parler. Je dois m’y habituer à nouveau. Le plus important est que je sois capable de lire mes rivales. L’anticipation, cette intuition après le passage de sortie, c’est quelque chose que j’ai amélioré au fil du temps. Pendant le World Team Tennis, il y a un mois, j’ai senti que je pouvais jouer beaucoup de tennis. C’était un sentiment génial, quelque chose qui me manquait dans les matchs précédents. Avec le problème de virus que j’ai J’ai dû recréer ce sentiment à nouveau, mais les expositions m’ont bien servi.

– Pourquoi était-il toujours dans les gradins à regarder différents matchs à Cincinnati: « J’aime juste regarder le tennis. J’aime ce sport. Il n’y a pas de raison particulière. C’est amusant de pouvoir aller voir Serena Williams ou Novak Djokovic jouer dans un stade vide. Peu importe les circonstances, que ce soit pour soutenir des joueurs de tennis belges , ou juste profiter du tennis, j’aime ça, j’ai aussi vu plusieurs matchs de double, des joueurs avec qui j’ai partagé une équipe dans l’exposition, j’aime pouvoir le faire maintenant.

– Changements possibles dans notre sport après des expositions comme celles de Mouratoglou: « Je suis définitivement une vieille école sur cette question. J’aime la tradition. Ce que j’aime dans notre sport, c’est aussi que nous avons mis en œuvre la technologie au fil des ans. Je me souviens du coaching, que mon entraîneur pouvait apporter iPad pour regarder les statistiques, nous avons déjà eu cette évolution. Mais il est important de garder le cœur de notre sport tel qu’il est. C’est mon avis. Bien sûr, j’ai 37 ans. Peut-être qu’un joueur de tennis de 20 ans pense différemment. «