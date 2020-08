L’ancienne n ° 1 mondiale Justine Henin a déclaré que sa compatriote Kim Clijsters pourrait vouloir repousser ses limites le plus loin possible après être devenue mère et pense que la clé de la performance de la Belge à l’US Open de la semaine prochaine sera sa capacité à rester en forme et en bonne santé.

Clijsters, qui a 37 ans et est maintenant mère de trois enfants, est revenue sur le circuit plus tôt cette année en février après plus de sept ans d’absence de la tournée. Lors des deux premières épreuves de son retour, elle a été battue au premier tour des épreuves de Dubaï et de Monterrey WTA face à des adversaires de qualité – Garbine Muguruza et Johanna Konta.

Elle a participé à l’événement World TeamTennis en juillet, mais a subi une blessure abdominale qui l’a forcée à se retirer de l’événement Western & Southern Open en cours.

Justine Henin dit que Kim Clijsters veut repousser ses limites autant que possible

Selon ., Henin dit que son ancienne rivale veut probablement repousser ses limites, ce qui a peut-être été la motivation pour elle de revenir.

« Je ne lui ai pas parlé ces derniers mois, donc elle seule sait quelle est la motivation. Mais je pense qu’elle a toujours aimé être sur le circuit. Peut-être qu’elle a eu le sentiment qu’elle s’est arrêtée un peu trop tôt. Elle a ses enfants mais ce n’est pas toujours facile de commencer une nouvelle vie.

Ensuite, elle voit probablement Serena avec son âge et pense que je peux peut-être faire quelque chose d’intéressant. Je suis très curieuse, je suis sûr qu’elle peut faire quelque chose. Je pense que Kim veut repousser ses limites le plus loin possible ». Henin, qui est maintenant commentateur de tennis sur Eurosport, connaît très bien le jeu de Clijsters – ils ont joué 25 fois sur le WTA Tour – avec Clijsters menant leur tête-à-tête 13-12.

Elle dit que si Clijsters peut rester en forme et en bonne santé, elle peut bien faire à l’US Open. « La principale question est bien sûr physiquement. Je suis sûr qu’elle peut jouer à un très bon niveau, pousser ses adversaires et leur donner des ennuis, j’en suis sûr.

Mais pourra-t-elle jouer match après match? C’est la grande question. Elle a toujours été bonne physiquement, naturellement. Si elle peut rester à l’écart des blessures, c’est la clé ». Kim Clijsters, triple vainqueur de l’US Open, a reçu une wild card lors de l’événement de cette année et n’est pas classée parmi les femmes.

Elle rencontrera Ekaterina Alexandrova, 21e tête de série, au premier tour avec une éventuelle rencontre au troisième tour contre sa compatriote belge Elsie Mertens, la 16e tête de série, et une possible confrontation au quatrième tour contre la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin, la deuxième tête de série.