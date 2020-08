La troisième tête de série Serena Williams et la quatrième tête de série Naomi Osaka sont les meilleures têtes de série restantes dans le tirage au sort féminin de l’Open d’Ouest et du Sud. Lundi, Williams a atteint les huitièmes de finale avec une victoire en trois sets sur Arantxa Rus. La Grecque Maria Sakkari est l’adversaire du troisième tour de la championne de Slam à 23 reprises.

La 13e tête de série a gagné contre Yulia Putintseva 6-4, 7-6 (9) au deuxième tour. Osaka a également eu une sortie difficile contre l’adversaire tchèque Karolina Muchova. Les Japonais ont abandonné le premier set au tie-break avant de se regrouper pour remporter le match 6-7 (5), 6-4, 6-2 en deux heures et 33 minutes.

Après le match, le double champion majeur a souligné que l’attitude était la clé du match. Elle a dit: «Je pense que la différence [between winning and losing] était probablement l’attitude. Cela se résume en quelque sorte à l’attitude, car pour moi, je me sens plus ouvert d’esprit quand je suis calme, alors peut-être que si j’étais bouleversé, je n’aurais pas pu appliquer les choses que je savais que je faisais faux ».

La seizième tête de série Dayana Yastremska est l’adversaire d’avant les quarts de finale d’Osaka. L’Ukrainienne a également réussi son affrontement au deuxième tour contre l’américaine Bernarda Pera en trois sets. Après deux heures et sept minutes de jeu, Yastremska a gagné 7-6 (5), 4-6, 6-3.

Western & Southern Open: Des bouleversements notables mettent en place la promesse des matchs du troisième tour

La cinquième tête de série Aryna Sabalenka affrontera Jessica Pegula en pré-quarts de finale. Le Biélorusse a battu le qualificatif Cici Bellis 6-7 (1), 6-4, 7-5 en deux heures et 20 minutes.

Dans le derby américain entre Pegula et Amanda Anisimova, la première s’est imposée 7-5, 6-2. La compatriote de Sabalenka, Victoria Azarenka, a dépassé la Française Caroline Garcia lors de leur match de deuxième tour. Azarenka, dont la première victoire de la saison était intervenue au tour précédent du tournoi contre Donna Vekic, a triomphé en deux sets 6-2, 7-6 (8) en une heure et 49 minutes.

En huitièmes de finale, l’ancienne titlist du W&S Open affrontera une autre joueuse française, Alize Cornet. La compatriote belge de Flipkens, 14e tête de série, Elise Mertens s’est avancée dans le troisième tour. Le monde non. 22, cependant, a parcouru la distance lors de son affrontement en huitièmes de finale contre Kristina Mladenovic avant de remporter une victoire de 6-1, 6-7 (5), 6-3.

Mertens jouera Veronika Kudermetova en pré-quarts. La huitième tête de série Johanna Konta affrontera Vera Zvonareva au troisième tour. La Britannique n’a perdu que deux matchs lors de son affrontement contre la qualifiée belge Kristen Flipkens, remportant 6-2, 6-0 en seulement 63 minutes.

La Russe a également perdu le même nombre de matchs contre Laura Siegemund, passant par 6-1, 6-1 en 69 minutes. Lors de l’affrontement tchèque entre Petra Kvitova et Marie Bouzkova, sixième tête de série, la jeune fille a bouleversé l’ancien champion de Wimbledon à deux reprises.

Bouzkova a perdu le premier set 2-6, mais a récupéré son jeu et son terrain pour terminer avec une victoire de 2-6, 7-5, 6-2 en deux heures et 25 minutes. Bouzkova jouera la 12e tête de série Anett Kontaveit qui a battu Jil Teichmann 6-3, 6-4. Le dernier affrontement de troisième tour au Western & Southern Open a été organisé entre Ons Jabeur et Christina McHale.

L’Américaine a battu la Russe Ekaterina Alexandrova 6-1, 7-6 (8). Enfin, pour couronner le dernier match de la journée, le Tunisien a expulsé la championne en titre et septième tête de série Madison Keys de l’épreuve en deux sets 6-4, 6-1. Crédit photo: Twitter de l’Open de l’Ouest et du Sud