Rafael Nadal et Roger Federer sont deux grands joueurs qui ont donné naissance ces dernières années à l’une des rivalités les plus intenses de l’histoire du tennis. Ils ont maintenu les deux premières places du classement ATP de juillet 2005 à août 2009, Federer étant numéro 1 mondial pendant un record de 237 semaines consécutives entre février 2004 et août 2008.

Ils se sont rencontrés 40 fois jusqu’à présent avec le décompte des comparaisons directes en faveur de Nadal pour 24-16. De 2006 à 2017, les deux antagonistes ont disputé quatre finales à Roland Garros, trois à Wimbledon et deux à l’Open d’Australie.

Nadal a remporté six de ces neuf finales, perdant les deux premiers à Wimbledon et le dernier à Melbourne. Ils ont également disputé 12 finales de tournois «Masters Series», dont la finale de l’Internazionali d’Italia à Rome en 2006 a duré plus de 5 heures, ce qui a permis à Rafa Nadal de remporter le match décisif au cinquième set.

Récemment, l’ancien joueur argentin devenu analyste Javier Frana a parlé de la domination du légendaire Big 3 du tennis masculin ces derniers temps.

Frana sur Roger Federer

« Sans aucun doute, personne ne peut contester que Roger Federer a été l’un des joueurs qui a donné quelque chose au tennis, comme il a mis beaucoup de gens qui n’ont peut-être pas consommé de tennis et que je n’ai pas vu », a déclaré l’Argentin.

« Sa façon de jouer et sa façon d’être, avec sa saine rivalité avec Rafael Nadal ont fait aimer beaucoup de monde. Ils (Roger Federer et Rafael Nadal) sont deux exemples qui ont des choses très différentes, mais qui ont des points communs, comme le l’humilité des deux personnes.

Ce sont des types terrestres très accessibles, très normaux », a déclaré Javier Frana.« Il y a une course entre eux, mais je pense qu’ils sentent qu’ils ont déjà fait beaucoup et il me semble que ce sont des objectifs qui ne génèrent pas de supplément. pression.

Ce qu’ils ont réalisé est fou, c’est vraiment impressionnant « , a déclaré Frana. » Avec le temps, je pense que Rafa a été plus accepté par certains fans de Federer. Rafa a gagné l’amour et l’appréciation en tout. Tous les deux (Roger Federer et Rafael Nadal) ont honoré ce sport, car ils ont réalisé des choses très difficiles à surmonter et ils entretenaient une relation d’admiration et de respect entre eux », a ajouté Frana.

Le 10 juin, en raison d’un recul de sa rééducation initiale suite à une blessure au genou subie plus tôt dans l’année, Federer a annoncé qu’il devait subir une intervention arthroscopique supplémentaire sur son genou droit. Par conséquent, il a officiellement fermé sa saison pour prendre le temps nécessaire pour récupérer, jurant de revenir en 2021.

Ce n’est que la deuxième année de la carrière de Roger Federer depuis qu’il a remporté son premier titre qu’il termine sans titre.