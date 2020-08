La joueuse de tennis russe Anastasia Potapova a annoncé qu’elle avait subi une opération à la cheville en juillet et ne pourra pas concourir pendant les quatre prochains mois, avec pour objectif de décembre 2020 son retour.

La jeune russe Anastasia Potapova subit une opération à la cheville

L’adolescente russe de 19 ans Potapova a publié une mise à jour sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle dit: « Depuis l’automne 2019, je suis dérangée par les conséquences de ma blessure à la cheville que j’ai subie lors du tournoi en Corée. »

« Après des recherches supplémentaires au printemps-été 2020 et des consultations avec des spécialistes et en tenant compte de la situation actuelle dans le monde également, mon équipe et moi avons pris la décision de faire une intervention chirurgicale. » «En juillet, j’ai eu une arthroscopie réussie de ma cheville droite à Moscou.

Actuellement, j’ai des procédures de récupération électives et je me prépare à retourner sur les courts. « » A mon grand regret, je vais devoir rater une série de tournois jusqu’à la fin de la saison. Je prévois de reprendre le jeu en décembre 2020. «

« J’ai hâte de concourir à nouveau et je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont soutenu et me soutiennent encore. »

pic.twitter.com/iq5folHMD2 – Anastasia Potapova / Анастасия Потапова (@nastiaapotapova) 27 août 2020

Potapova est actuellement classée No.

85 dans le monde. Le match en Corée auquel elle faisait référence était une défaite 7-5, 7-6 (4) au deuxième tour contre Magda Linette à Séoul en septembre 2019. Cependant, elle a joué plusieurs événements depuis. Cette année, elle a atteint les quarts de finale des événements WTA à St.

Petersburg, Acapulco et Monterrey, avant la fermeture du tennis en mars. Potapova est une ancienne championne junior de Wimbledon et ancienne n ° 1 mondiale junior. Elle a remporté le titre en simple filles de Wimbledon en 2016, lorsqu’elle a battu l’Ukraine Dayana Yastremska en finale.

Elle a atteint 2 finales WTA dans sa carrière jusqu’à présent – à Moscou et à Tachkent en 2018. Anastasia Potapova a culminé à la 64e place du classement mondial jusqu’à présent. Elle a atteint le deuxième tour des tournois Open d’Australie, Open de France et Wimbledon en 2019.

L’an dernier, la Russe a remporté sa première victoire dans le Top 10, battant l’ancienne n ° 1 mondiale Angelique Kerber en deux sets au premier tour de Roland Garros. Elle a également remporté jusqu’à présent 2 épreuves de double WTA dans sa carrière – à Moscou en 2018 et à Lausanne en 2019. Nous souhaitons à Anastasia Potapova tout le meilleur pour sa réadaptation et son retour.