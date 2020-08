Lacoste et l’artiste français Youssef Sy lancent une nouvelle collection inspirée de Novak Djokovic

Après que Nike ait lancé sa nouvelle collection inspirée par l’ancienne légende du tennis Andre Agassi, Lacoste a maintenant collaboré avec l’artiste pop français Youssef Sy pour concevoir une nouvelle ligne de vêtements inspirée de l’actuel numéro 1 mondial Novak Djokovic, de Serbie.

C’est le deuxième projet sur lequel Lacoste et Youssef Sy ont travaillé ensemble, en lien avec Djokovic. Le mois dernier, Youssef Sy a également conçu un nouveau court en France dans le cadre d’un projet Lacoste qui rendait hommage au champion serbe.

La «Collection Lacoste x YSY» sera disponible à partir du 26 août dans une sélection de magasins Lacoste et de partenaires commerciaux ainsi que sur le portail en ligne lacoste.com. Djokovic est associé à la marque française de vêtements de sport depuis 2017, date à laquelle il a mis fin à son partenariat avec Uniqlo.

Selon le site Web Fashion United, Sy a parlé de la collection et des raisons pour lesquelles il s’est inspiré du champion de tennis serbe. « Après ma rencontre avec Louise Trotter et son équipe, nous avons convenu que nous voulions donner un peu plus de profondeur au concept en le combinant avec des valeurs chères à Novak Djokovic et Lacoste. »

« Sa ténacité à conserver sa place de n ° 1, son dévouement au travail et la manière dont il transmet ses capacités via sa fondation et partage avec ses fans sont les valeurs que je voulais mettre en avant dans mon dessin. » Le Serbe est l’actuel No.

1 et participe à l’Open de l’Ouest et du Sud de cette semaine à New York – il a remporté ses deux premiers matches et se qualifie pour les quarts de finale où il rencontrera l’Allemand Jan-Lennard Struff. Il visera également à remporter son 18e titre en simple du Grand Chelem à l’US Open de New York plus tard ce mois-ci.

Novak Djokovic a déjà remporté un record de huit titres de l’Open d’Australie, cinq titres de Wimbledon, trois titres de l’US Open et un titre de l’Open de France dans sa carrière jusqu’à présent et est dans une course à trois avec Rafael Nadal, qui a 19 tournois du Grand Chelem, et Roger Federer, qui compte 20 tournois du Grand Chelem, pour le record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem en simple dans l’histoire du tennis masculin.