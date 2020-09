Un ancien champion de l’US Open, Andy Murray, n’a jamais perdu au premier tour à New York, donnant ses 120% mardi pour maintenir cette séquence en vie. Andy a sauvé une balle de match contre Yoshihito Nishioka, l’emportant 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 4-6 en quatre heures et 38 minutes, gagnant deux points de plus que les Japonais.

Nishioka a réussi cinq pauses, mais ce n’était pas suffisant pour le mener à bien, gaspillant cette balle de match lors du 12e match du quatrième set et perdant quatre des cinq derniers matchs du décideur pour rater une énorme chance.

Les deux joueurs ont remporté 30 points dans le premier set et c’est Nishioka qui les a utilisés plus efficacement, repoussant deux occasions de pause dans le quatrième match et créant l’avantage crucial avec une seule pause dans le septième match.

Les Japonais ont eu 12 vainqueurs et 9 fautes directes, jouant mieux quand il importait le plus de prendre un avantage de 6-4. Andy a tenu dans le premier match avec un vainqueur du service après deux, avec Nishioka égalisant le score à 1-1 avec une prise à 15.

Face à deux occasions de pause dans le quatrième match, Yoshihito a repoussé les deux avec les gagnants, forçant une erreur d’Andy à verrouiller le résultat à 2-2. Après deux prises confortables des deux côtés, les Japonais ont pris une pause avec un gagnant de smash pour ouvrir un écart de 4-3, confirmant l’avantage avec un service non rendu dans le huitième match et servant pour le set à 5-4.

Un gaucher tenu à 30 pour ramener le match d’ouverture à la maison, recueillant un coup de pouce avant le deuxième set. Là, Murray a servi moins de 50% et cela lui a coûté cher, donnant près de la moitié des points derrière le tir initial et se retrouvant 4-0.

Le Britannique a bien joué à la fin du set, retirant une pause, mais se retrouvant deux sets à aimer lorsque Nishioka a tenu à 5-4. Andy a pulvérisé une erreur de coup droit dans le premier match pour subir une pause, échouant à renvoyer le service de Nishioka dans le deuxième match pour pousser le rival plus loin devant.

De 40 à 15 au troisième match, Murray a perdu quatre points consécutifs dans le troisième match grâce à un autre coup droit lâche, ayant à chasser le résultat de 4-0.

Andy Murray a sauvé une balle de match contre Yoshihito Nishioka, l’emportant en cinq sets.

Après trois deux dans le cinquième match, Andy a tenu pour éviter un bagel, retirant une pause quelques minutes plus tard pour rester en contact.

Les deux joueurs ont bien servi dans le reste du set et Nishioka l’a ramené à la maison avec un vainqueur du service à 5-4, ouvrant deux sets pour aimer l’avantage et semblant bon pour sceller l’affaire en sets consécutifs. Les deux joueurs avaient 42 points dans le troisième set, atteignant un tie-break que Andy réclamait 7-5 pour prolonger la rencontre.

Sans rythme dans ses coups, Murray s’est cassé dans le premier match du troisième set après une double faute, tombant 2-0 lorsque Yoshihito s’est tenu à l’amour. Les retourneurs n’ont gagné que trois points lors des trois prochains matchs avant qu’Andy ne trouve la bonne formule à 2-3, se repliant pour prolonger l’action.

À 4-4, Murray a défendu un point de rupture pour rester du côté positif du tableau de bord, faisant face à plus de problèmes lors du 11e match lorsque Nishioka a créé trois occasions de pause. Andy est resté concentré, les sauvant tous en frappant courageusement et en tenant avec un vainqueur de volée pour se déplacer 6-5 devant.

Dans le tie break, Yoshihito a pulvérisé une erreur de coup droit dans le deuxième point, réduisant le déficit avec un vainqueur du revers. Un service non rendu a poussé les Japonais 4-3 en avant, Murray prenant le suivant avec une attaque bien construite, forçant la tête avec un vainqueur du coup droit et saisissant le deuxième point de set pour un rugissement massif.

Nishioka était le meilleur joueur du quatrième set, perdant quatre points en six matchs de service et offrant quatre prises par amour pour maintenir la pression de l’autre côté. Murray a dû creuser profondément derrière le tir initial, repoussant quatre occasions de pause dans les matchs deux et six avant un test ultime à 5-6.

Nishioka a perdu une balle de match au retour, envoyant l’élan du côté d’Andy et permettant au Britannique de prendre le briseur 7-4 et d’envoyer la rencontre dans un décideur. Dans le premier match, Murray a sauvé un point de rupture et n’a pas pu faire la même chose à 2-2, frappant une double faute pour pousser Nishioka 3-2 devant.

Prêt à se battre jusqu’à la fin, Andy a fait une pause dans le match suivant avec un vainqueur du lob, offrant une prise impressionnante pour ouvrir un écart de 4-3. De retour à 5-4, Andy a converti la première balle de match, effectuant un retour incroyable et avançant dans le deuxième tour.