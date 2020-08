Si je vous cite le nom de Scott Draper cela peut ne pas les inspirer du tout. À moins que vous ne soyez un fan de tennis très enthousiaste, peu de gens se souviendront de cet Australien retraité de 2005 qui s’est hissé à la 42e place mondiale au classement individuel. Ses plus grandes réalisations ont été d’atteindre les huitièmes de finale au Grand Chelem, de remporter un titre de reine et de mettre un certain homme sur les cordes. Roger Federer. Au fil des ans, le plus spécial est peut-être ce dernier, le jour qu’il a apprécié sept balles de match contre les Suisses et n’en a profité. Combien de balles avez-vous dit? SEPT. Un héroïsme signé dans le 2003 Cincinnati Masters 1000, dans l’un de ces premiers tours où une simple formalité du favori est attendue. Ils ont presque réussi.

Le rôle de Federer à cette époque n’était pas encore celui de grand dominateur du circuit, mais c’était en août et sur son palmarès il portait déjà une couronne en Wimbledon et le statut d’être le N ° 2 du classement, seulement dans l’ombre d’André Agassi. Bien sûr, son premier triomphe à Cincinnati lui avait résisté à la fois en 2000 (Pato Clavet) et en 2002 (Ivan Ljubicic). Les deux top50 l’avaient battu au premier tour et maintenant le défi s’appelait Scott Draper, numéro 114 mondial à l’époque. L’Australien était déjà un vétéran de 29 ans pour les 22 que comptait celui de Bâle, bien que même la valeur de l’expérience ne nous ait pas fait penser que le jeu pourrait être si compliqué pour l’homme qui est venu par la suite conquérir sept fois l’Ohio.

Bien sûr, en 2003, il y avait encore beaucoup de pluie à tomber jusqu’à ce que nous ayons atteint ce stade de dictature, bien que nous commencions déjà à voir des flambées. Après avoir chuté à ses débuts à Roland Garros, Federer réagit en gagnant Trouver (Kiefer), gagnant Wimbledon (Philippoussis), se terminant par Gstaad (Novak) et demi-finales en Canada (Roddick). Trop de matchs en peu de temps, il y avait un risque qu’à l’arrivée à Cincinnati, l’épuisement physique et mental revienne le hanter. C’est donc là que Draper est apparu, pour l’accueillir dans un premier tour où l’Australien venait dominer le score par 6-4, 3-6, 6-5 et 30-40 au reste. C’était le premier ballon de jeu des sept qui serait présenté. Passons en revue tous.

1er député (6-4, 3-6, 6-5 et 30-40): le service ouvert de Federer avec beaucoup de puissance, Draper le bloque et le ballon survole tout le stade pour tomber à quelques centimètres de la ligne de fond. L’Australien baisse la tête et se fait mal d’avoir manqué cette occasion.

2e député (6-4, 3-6, 6-5 et 40-AD): Roger prend le corps cette fois et Draper l’enlève du mieux qu’il peut, laissant un petit ballon que le Suisse remonte rapidement à la volée. Il ne peut pas au premier, mais il peut à la deuxième volée. Ces reflets sur la bande font que les applaudissements des gradins se multiplient.

3e député (3ème set, 6-2): Federer force le tie-break mais ça ne démarre pas bien, il en rencontre quatre autres! faire correspondre les balles contre. Dans le premier, avec 6-2 à terre, un excellent service de l’Australien reste, l’échange atteint onze coups, un moment dont Draper profite pour monter au filet avec un tir d’approche. La réponse de Roger est un ballon parfait et les gens deviennent fous. Scott ne peut que rire.

4e député (3ème bris d’égalité, 6-3): Roger sert et Draper se concentre sur un seul but: passer le ballon. Cette fois, vous ne voulez pas risquer, vous devez être sûr. La tactique commence à échouer quand il voit que le Suisse gagne du terrain grâce à son entraînement, jusqu’à ce qu’il clôt finalement le point avec un tir du bas. Quatre députés ont été sauvés, mais Federer n’est pas découragé, il sait qu’il y a encore du travail à faire.

5e député (3ème set tie-break, 6-4): Excellent service des Suisses, ouvert et avec beaucoup d’effet. Draper le touche mais ce ballon rate le filet. Le Suisse a rempli les deux services qu’il avait, avec 6-5 dans le tiebreak, il devra encore survivre à un ballon de plus. A-t-il tant ramé pour finir par se noyer sur le rivage?

6ème député (3ème set tiebreak, 6-5): Sortez le T mis par Draper, Roger ne s’y attendait pas. Le ballon confortable du Suisse permet à l’Australien de se tenir sur le filet en seulement deux coups, il revient à sa version plus agressive. La volée océanique sur le corps de Federer et il ne peut répondre qu’avec un nouveau ballon. Scott se retourne et quand il voit la balle tomber à l’intérieur, il n’arrive pas à y croire. Il tombe au sol en criant « Allez !! ». C’est un cri de frustration, d’impuissance, de ne rien comprendre. Son rival vient de lui sauver six balles de match. Ce dernier, avec une dose de magie qui fait même rage.

7e député (Tiebreak 3ème set, 9-8): Le concours continue son cours et Draper a une nouvelle fois une nouvelle opportunité de gagner le match, le septième. Vous devez soustraire, mais vous ne pouvez même pas voir la balle. Federer frappe un service direct (le 14e sur son compte) et chasse rapidement les fantômes. On attend toujours un sourire sur le visage suisse, qui reste glacé malgré sa performance.

Après 2h2min de bataille, Federer sert 11-10 au tie-break Pour mettre fin à tant de souffrances Sortez le corps, avec beaucoup de hauteur, que Draper joue mal du revers et l’envoie à la clôture. Ici oui, Roger tend le poing et pousse un petit cri. Rien d’extraordinaire, rien qui reflète le fait que vous venez de gagner après avoir sauvé sept balles de match.

Beaucoup de gens se souviendront d’autres épopées plus récentes de l’Helvétien, telles que les cinq balles de match que Leonardo Mayer a sauvées au Shanghai Masters 1000 2014, les deux qu’il a sauvées contre Andre Agassi lors de la Houston Masters Cup 2003 ou les quatre devant lui. ami Stan Wawrinka à la finale de l’ATP 2014, mais ce n’est que lors de son duel avec Tennys Sandgren dans le Open d’Australie 2020 où celui de Bâle a égalé le retour le plus fou de sa carrière, imitant les sept qu’il a esquivés dans l’Ohio contre Draper il y a 17 ans.

À propos, dans ce tournoi de Cincinnati, Roger perdrait le lendemain contre David Nalbandian, le même qui le laisserait également hors de l’US Open des semaines plus tard. Peut-être le dernier marasme avant de signer cinq saisons sublimes où personne ne pouvait contester son hégémonie.