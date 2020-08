Le mari de Serena Williams, Alexis Ohanian, a honoré le travail des plus de 1000 pompiers qui sont actuellement aux prises avec les incendies de forêt massifs qui se propagent à travers la Californie. Ce faisant, le co-fondateur de Reddit a partagé un message sur son compte Instagram personnel.

«Nos cœurs sont avec tous les pompiers incarcérés qui luttent actuellement contre les incendies de forêt en Californie. Beaucoup ne peuvent pas se battre à cause de la pandémie, mais plus de 1 000 sont en première ligne », était le message partagé, initialement publié par Reform Alliance, un mouvement qui vise à changer les États-Unis.

système de justice pénale, ainsi que quelques photos avec des pompiers en première ligne. Plus de 650 incendies de forêt ont été signalés à ce jour en Californie. Celles-ci ont brûlé plus de 1,25 million d’acres et ce n’est pas quelque chose à prendre facilement.

Pratiquement, six fois la superficie de New York a été réduite en cendres. Les incendies ont fait sept morts et plus de 1400 bâtiments détruits, a déclaré l’organisation Cal Fire, comme le rapporte ..

Serena Williams et Alexis Ohanian soutiennent les problèmes américains

Alexis Ohanian et sa femme, Serena Williams, s’avancent de plus en plus souvent ces derniers temps alors que l’Amérique traverse une période très difficile.

La pandémie COVID-19, les actions imprudentes des officiers contre les Noirs, les incendies de forêt et l’approche des élections présidentielles, tous peignent une atmosphère chaotique qui a besoin de voix comme Serena et Alexis pour s’exprimer.

Un bon exemple d’un tel acte serait le moment où Ohanian a aidé à diffuser le message anti-raciste de Serena Williams. Après que Serena Williams a partagé une vieille vidéo d’une jeune fille parlant au nom de la communauté noire en fondant en larmes, Alexis Ohanian a soutenu le message de sa femme et a commenté: « Amérique blanche, nous devons faire mieux! » Serena Williams, en tant que voix puissante parmi les Noirs et pas seulement, a réagi le 31 mai aux manifestations de Minneapolis déclenchées par la mort de George Floyd, qui a été étranglé par un policier qui n’a utilisé que son genou pour appuyer sur le cou de Floyd.

À cette époque, des rassemblements avec des personnes de toutes races ont commencé dans plus de 100 villes et même Trump a été emmené dans un bunker lorsque les événements ont commencé à paraître dangereux. Voir la réaction de Serena Williams à l’époque dans cet article.