L’ATP, la WTA et la United States Tennis Association (USTA) ont décidé hier soir reporter la compétition du tournoi de Cincinnati d’un jour, qui est contestée à Flushing Meadows, à l’appui de la protestation contre les inégalités raciales et l’injustice sociale qui est vécue aux États-Unis, en soulignant le cas récent de Jacob Blake, abattu par derrière en montant dans son véhicule.

27/08/2020 à 10:15

CEST

.

« En tant que sport, le tennis prend collectivement position contre les inégalités raciales et l’injustice sociale qui sont à nouveau apparues aux États-Unis.« a déclaré un communiqué signé par l’USTA, l’ATP et la WTA.

Selon les trois organisations, responsables du tournoi de Cincinnati, la décision a été prise conjointement et à l’unanimité et elle met en évidence l’engagement du sport du tennis pour des causes sociales, de la même manière que la NBA l’a fait quelques heures plus tôt. .

UNE DÉCISION NON PUBLIÉE

« En action commune, nous avons décidé de reconnaître ce moment avec le report du programme prévu pour le jeudi 27 août. La compétition pour le tournoi de Cincinnati reprendra le vendredi 28 août. »

Il n’est pas clair, ou du moins aucune information officielle n’a été donnée à cet égard, si les trois organisations se sont déjà entretenues Osaka, 22 ans, et la gagnante de l’US Open 2018, a confirmé que vendredi, elle serait prête à disputer la demi-finale contre Mertens.

Boycott de Osaka, qui s’est retiré du tournoi avant d’entrer sur le terrain, a causé de sérieux problèmes aux organisateurs du tournoi concernant les droits de retransmission des matches et une solution alternative a été immédiatement recherchée.

La décision est intervenue quelques heures après le joueur de tennis japonais Naomi osaka, quatrième tête de série, vainqueur de deux titres du Grand Chelem, a annoncé via son compte Twitter qu’il n’allait pas apparaître en demi-finale qu’il devait affronter ce jeudi contre la Belge Elise Mertens.

Osaka, qui a utilisé sur son compte Twitter l’expression «génocide» pour décrire l’action de la police aux États-Unis, a expliqué dans son compte Twitter que sa position était motivée comme une protestation contre la fusillade survenue dimanche dernier dans la ville de Kenosha (Wisconsin) .

L’INTRAHISTOIRE DE L’« AFFAIRE JACOB BLAKE »

La police locale, lors de la tentative d’arrestation de Jacob Blake, un homme noir de 29 ans, un agent, lui aurait tiré dans le dos jusqu’à sept fois alors qu’il tentait de monter dans le véhicule qu’il conduisait et qui contenait trois de ses enfants.

« Bonjour, comme beaucoup d’entre vous le savent, je devais jouer ma demi-finale demain. Cependant, avant d’être athlète, je suis une femme noire », écrit-elle. Osaka. « Et en tant que femme noire, j’ai l’impression qu’il y a des problèmes beaucoup plus importants qui nécessitent une attention immédiate, plutôt que de me regarder jouer au tennis. »

« Je ne m’attends pas à ce que quelque chose de drastique se produise si je ne joue pasMais je peux lancer un débat dans un sport à majorité blanche, et je pense que c’est un pas dans la bonne direction. «

Osaka Dans sa déclaration, elle a également écrit que «voir le génocide continu des Noirs aux mains de la police me rend honnêtement mal au ventre. Je suis épuisé qu’un nouveau hashtag apparaisse tous les quelques jours et je suis extrêmement fatigué d’avoir cette même conversation encore et encore. encore une fois. «