L’exclusion du tournoi de Cincinnati de deux joueurs – Guido Pella et Hugo Dellien – après avoir été en contact avec un entraîneur qui avait obtenu un résultat positif à Covid ne revient pas au numéro 1 mondial Novak Djokovic. La décision de l’USTA a été critiquée par Djokovic, arrivé à New York ces derniers jours pour participer à l’USA Open et après un été de polémique après le tournoi qu’il a organisé, l’Adria Tour, a provoqué une série de positivité, dont la sienne et celle de sa famille.

Pella et Dellien, sur le match nul du tournoi de Cincinnati transféré en raison de Covid sur le terrain new-yorkais de Flushing Meadows, avaient été en « contact étroit et prolongé » avec leur entraîneur physique Juan Manuel Galvan, qui a été testé positif à Covid-19 lundi dernier. .

Mais Djokovic, et plus tard Murray aussi, ont dénoncé un manque de clarté dans le protocole sanitaire. Depuis la débâcle de l’Adria Tour, les gens ont martelé Novak Djokovic pour son rôle dans le tournoi. Et maintenant ancien n ° 1 mondial des doubles des années 80, Paul McNamee a interpellé les médias occidentaux.

Il est contrarié par le traitement de Djokovic lors des conférences de presse et des interviews pré-US Open.

McNamee sur Novak Djokovic

«Le traitement que Novak Djokovic reçoit par beaucoup dans les médias anglo-saxons avant l’US Open me rappelle tellement ce à quoi Monica Seles a dû faire face à Wimbledon en 1992… déterminé à le faire tomber comme ils l’ont fait à Monica… programme honteux».

Paul McNamee a tweeté. Novak Djokovic a nié avec colère les accusations selon lesquelles il n’aurait décidé de jouer à l’US Open que parce que Rafael Nadal s’était retiré. « Je n’ai pas pris ma décision parce que Rafa s’est retiré, si c’est ce que les gens veulent entendre », a déclaré Novak Djokovic aux journalistes.

«J’ai pris ma décision il y a déjà des mois de venir à l’US Open et de jouer ici parce que je voulais vraiment repartir sur un terrain dur où je me sens le plus à l’aise. C’est la surface sur laquelle j’ai le plus de succès. J’adore jouer à l’US Open.

J’ai donc appelé à venir, mais je n’étais pas sûr à 100% si cela allait se produire ou non jusqu’à ce que certains points aient été définis et clarifiés avant de venir ici, ce qui était l’exemption spéciale, revenir sans quarantaine en Europe et ainsi de suite. .

J’étais évidemment sur le point de ne pas venir, honnêtement, jusqu’à probablement une semaine avant mon arrivée à New York. Je ne savais pas si je jouerais ou non parce que les choses étaient si imprévisibles. Je veux dire, il y avait tellement de points différents qui ont été discutés. »