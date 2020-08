Les jumeaux américains Bob et Mike Bryan, Le couple le plus réussi de l’histoire de la ATP, ont annoncé leur retraite après une carrière de 25 ans à jouer ensemble en tant que professionnels dans lesquels ils ont remporté un total de 119 titres.

Depuis leur premier tournoi professionnel à l’US Open de 1995, alors qu’ils n’avaient que 17 ans, les frères californiens Ils ont ajouté 1108 victoires dans le circuit du double qui les ont conduits à conquérir 16 tournois du Grand Chelem, 39 des 1000 Masters, quatre Masters Cup, une médaille d’or olympique à Londres 2012, une Coupe Davis ou 438 semaines en tête du classement mondial ATP, entre autres réalisations.

« L’héritage de Bob Bryan et Mike Bryan ne restera pas seulement dans leurs dossiers et les réalisations sur la piste ou dans sa célébration caractéristique et énergique du choc thoracique, également dans sa capacité à aider à vulgariser et à promouvoir le sport auprès de nouveaux publics au 21e siècle », a souligné l’ATP sur son site Internet