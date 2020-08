La star du tennis américaine Bethanie Mattek-Sands a déclaré qu’elle avait adoré son expérience aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et qu’elle avait hâte aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Mattek-Sands, 35 ans, connue pour son jeu agressif et ses tenues flamboyantes sur le court , a remporté la médaille d’or olympique en double mixte avec Jack Sock aux Jeux de Rio 2016.

Bethanie Mattek-Sands parle de son expérience des Jeux Olympiques

Dans une interview accordée à Olympic Channel, Mattek-Sands a déclaré que les Jeux de Rio étaient une expérience unique et spéciale. «Le tout était le plus grand événement d’équipe auquel j’aie jamais participé, tellement plus grand que vous.

J’ai eu l’or avec Jack [Sock] et c’était une expérience unique et spéciale, mais je ne peux pas vraiment mettre cela au-dessus du piédestal parce qu’il s’agissait vraiment des 10 jours entiers ». L’Américain est l’un des nombreux joueurs qui, ces dernières années, ont commencé à montrer leur personnalité sur le court à travers les tenues qu’ils portent.

Elle est connue pour créer certains des looks les plus uniques sur le court de tennis ces dernières années, notamment en portant des chaussettes jusqu’aux genoux et un chapeau de cow-boy. Elle dit que ses tenues reflètent sa personnalité et l’aident à mieux jouer lorsqu’elle est elle-même.

« Beaucoup de gens pensent que le tennis est ce sport haut de gamme et preppy, mais quand ils vont à l’US Open ou à l’Open d’Australie, vous voyez ces personnalités extra-athlétiques, super passionnées.

Les tenues sont un excellent moyen de se séparer de la foule et d’être soi-même. Quand je suis moi-même, que je me sens bien et que je suis belle, je joue bien ». Bethanie Mattek-Sands a remporté neuf titres du Grand Chelem, cinq en double féminin et quatre en double mixte, au cours de sa carrière jusqu’à présent.

Bien qu’elle ait atteint la 30e place du classement en simple, c’est sur le terrain en double qu’elle a excellé – remportant 26 titres du WTA Tour, dont l’Open d’Australie 2015, l’Open de France 2015, l’Open américain 2016, l’Open d’Australie 2017 et Titres de Roland-Garros en double féminin 2017.

Elle a également remporté l’Open d’Australie 2012, l’Open de France 2015 et les titres de double mixte de l’US Open 2018 et 2019. Elle est actuellement classée n ° 20 au monde en double et joue avec Shuai Zhang dans l’épreuve de double à Cincinncati cette semaine. Les deux ont été battus au premier tour par le duo entièrement américain de Taylor Townsend et Asia Muhammad.