L’organisation du US Open 2020 a longtemps été troublée à cause de la pandémie mondiale de Covid-19 qui a sévi dans le monde et les États-Unis très gravement. Cette année entre protocoles de sécurité et absences très importantes, comme celle de Rafael Nadal, le New York Slam va vivre l’une des saisons les plus atypiques de sa longue histoire.

Et en parlant d’histoire, le New York Slam est le dernier Major de la saison, et historiquement c’est l’un des tournois où il y a le plus de surprises. A New York, les protagonistes ont marqué des réalisations impossibles.

Voici les principaux enregistrements et chiffres. Richard Sears, William Larned et Bill Tilden détiennent le record de titres remportés en simple masculin (7). En simple féminin, Molla Bjurstedt Mallory est la joueuse de tennis la plus titrée avec ses 8 titres (record absolu en simple masculin et féminin).

Richard Sears est celui qui a remporté le plus d’éditions consécutives en simple masculin (7), tandis que Molla Bjurstedt Mallory, Helen Jacobs et Chris Evert sont ceux qui ont remporté le plus d’éditions consécutives du simple féminin (4).

Sears détient également le record de titres remportés en double masculin (6), avec son compatriote James Dwight. Sears et Dwight ont également le record de titres remportés consécutivement en double masculin (6). En double féminin, Margaret Osborne du Pont détient à la fois le record de victoires (13) et le record de victoires consécutives (10).

En double mixte, les joueurs les plus titrés chez les hommes sont Bill Tilden, Bill Talbert, Owen Davidson et Bob Bryan, avec 4 titres. La femme la plus titrée en double mixte est duPont, avec 9 titres.

Pete Sampras, Jimmy Connors, Ken Rosewell et les autres

Bill Tilden est le joueur avec le plus de victoires au classement général chez les hommes (16, réparties comme suit: 7 simples hommes, 5 doubles hommes et 4 doubles mixtes).

DuPont est la joueuse de tennis avec le plus de victoires au total et absolues chez les femmes (25, ainsi réparties: 3 simples femmes, 13 doubles femmes, 9 doubles mixtes). Jimmy Connors est le joueur qui a disputé le plus de matches chez les hommes (115), tandis que Chris Evert est le joueur qui a disputé le plus de matches chez les femmes (113).

En 2009, Kim Clijsters a remporté le tournoi en tant que wild card. Pete Sampras est le plus jeune champion en simple masculin (1990, à 19 ans et 28 jours), tandis que Tracy Austin est la plus jeune championne en simple féminin de tous les temps (1979, à 16 ans, 8 mois et 28 jours).

Ken Rosewall est le plus vieux vainqueur en simple masculin (en 1970 à 35 ans, 10 mois et 11 jours), tandis que Molla Bjurstedt Mallory est la plus ancienne gagnante en simple féminin (en 1926 à 42 ans et 5 mois). Avec 5 heures et 26 minutes, le match de 1992 entre Stefan Edberg et Michael Chang est le plus long de l’histoire de l’US Open.

