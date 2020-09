Combien d’émotions à l’US Ouvert 2020 jour 2! Andy Murray, avec Todd Martin, est devenu le joueur capable de signer le plus de retours (neuf) sur un écart de deux sets dans un tournoi du Grand Chelem. Le dernier est venu contre Yoshihito Nishioka, au premier tour du New York Major.

Tout est facile pour Serena Williams: l’Américaine impressionnée par son état de forme psycho-physique. Serait-ce le bon moment? Victoires également pour Dominic Thiem, Marin Cilic, Milos Raonic, Grigor Dimitrov, Daniil Medvedev, Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Garbine Muguruza et Elise Mertens.

Apparemment, la communication de la positivité de Benoit Paire envers le coronavirus n’a pas été portée à la connaissance des autres participants du tournoi par la direction de l’événement et cela a déclenché la colère de Alexandre Zverev: « La seule chose que l’USTA n’a pas bien géré est le fait de la nouvelle de la situation de Paire », a-t-il déclaré.

Zverev a révélé à Eurosport que le Russe Daniil Medvedev, qui est entré en contact avec Benoit Paire ces derniers jours, aurait été soumis à l’isolement et n’aurait donc pas la possibilité de quitter son appartement.

Cependant, Gilles Cervara, l’entraîneur de Medvedev, a tout nié: le Russe n’a pas pris contact avec Paire et pour cette raison il n’aura certainement aucun problème à continuer à s’entraîner ou même à jouer.

Drame de Suarez Navarro, gains de Roger Federer

Carla Suarez Navarro a communiqué à travers ses profils sociaux qu’elle a été affectée par une tumeur maligne affectant le système lymphatique, connue sous le nom de lymphome de Hodgkin.

C’est une tumeur relativement rare, mais qui a déjà frappé Kleybanova et Hutchins dans le monde du tennis, vainqueurs du combat pour la vie. Environ 4 personnes pour 100 000 habitants contractent un lymphome de Hodgkin. La joueuse de tennis espagnole devra désormais subir six mois de chimiothérapie et tentera de toutes ses forces de remporter le match le plus important de sa vie.

Encore une fois Roger Federer est le joueur de tennis le mieux rémunéré au monde. La légende suisse est le sportif avec le plus de gains et par conséquent il n’est certainement pas surprenant qu’il soit le joueur de tennis avec le plus de gains au monde, même pour la 15 année consécutive.

Federer mène ce classement avec 106,3 millions d’euros, doublant même ses éternels rivaux, Novak Djokovic deuxième de la liste qui en a reçu 44,6 millions ces 12 derniers mois et Rafael Nadal, troisième avec 40 millions. Naomi Osaka est la première femme du classement, à la quatrième place avec 37,4, suivie des 36 reçues par la 23 fois championne du Grand Chelem avec 36 millions.